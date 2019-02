È morto l’attore Bruno Ganz | fu Hitler e il nonno di Heidi

È morto l’attore Bruno Ganz - fu “l’angelo” di Wenders : l’attore Bruno Ganz è morto a Zurigo a 77 anni. Lo scrive la Dpa citando il suo management. Di origine svizzera, aveva iniziato la sua carriere nel teatro e aveva lavorato con registi come Peter Zadek e Claus Peymann. Passato al grande schermo, era diventato uno dei volti più noti del cinema tedesco. ...

È morto l’attore Albert Finney : È morto a 82 anni l’attore britannico Albert Finney. Aveva iniziato a recitare negli anni Sessanta e tra i suoi film più famosi ci sono Tom Jones, Due per la strada, Assassinio sull’Orient-Express e Un ostaggio di riguardo. Nel 2000 aveva

Gabriel Garko morto in un incidente stradale? L’attore smentisce la fake news : Gabriel Garko ha lasciato questo mondo a causa di un incidente stradale? Niente di più falso. L’attore è stato coinvolto nell’ennesima fake news partorita dal web e che si è diffusa a macchia d’olio seminando il panico tra i fan che entrati in apprensione hanno cercato di scovare qualche informazione di più al riguardo. A rassicurare tutti, dopo qualche ora, è stato lo stesso attore con un messaggio nelle Instagram story: ...

Dick Miller - è morto l’attore di “Fame” e “Terminator” : lavorò con Scorsese e James Cameron : È morto all’età di 90 anni l’attore americano Dick Miller: la sua scomparsa è stata definita dai suoi fan sui social come “la fine di un’epoca“. Da Terminator a Gremlins, da Supermarket horror a Route 666, sono decine i film a cui è associato il suo volto. Una carriera lunga sessant’anni, in cui ha collaborato con alcuni dei registi più celebri di Hollywood, da James Cameron a Martin Scorsese, fino a Ernest ...

Cicciolina sul suo profilo Facebook : “Sono molto triste per la tua morte amico Tomas Milian”. Solo che l’attore è morto due anni fa : “Sono molto triste della notizia della tua morte carissimo amico Tomas Milian. Sei stato un grande e fantastico attore oltre che un uomo meraviglioso! In lutto tutta l’Italia tutto il mondo per la perdita di questa storica e meravigliosa persona, attore indimenticabile per sempre!! Riposa in pace”. Firmato, Staller Ilona. Data: 23 gennaio 2019. E posta un’Ansa decisamente vecchiotta, per chi la apre. E aggiunge un primo “R.I.P” e un ...

È morto l’attore William Sheppard - recitò in “Star Trek” : Addio a William Morgan Sheppard, attore britannico celebre per tante partecipazioni popolarissime serie tv spentosi a 86 anni. Nella sua carriera ha interpretato, tra gli altri, ben quattro personaggi diversi nella saga di "Star Trek": il comandante di Rura Penth in "Star Trek VI: The Undiscovered Country", lo scienziato Ira Graves in "Star Trek: The Next Generation", il pilota Qatai in "Star Trek: The Next Generation" e uno dei ministri di ...

Addio Frank Adonis - morto l’attore di ‘Toro scatenato’ amato da Martin Scorsese : Si è spento l’attore statunitense Frank Adonis, interprete amato dal regista Martin Scorsese che lo ha diretto nei film di culto “Toro scatenato” (1980) e “Quei bravi ragazzi” (1990). L’uomo è morto nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre a Las Vegas all’età di 83 anni per complicazioni al fegato. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Denise. Tutti i morti del ...

Addio Giovanni Martorana - l’attore de ‘I cento passi’ morto per esalazioni di una stufa : Giovanni Martorana, attore palermitano di 53 anni, è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa mentre l’uomo dormiva. Secondo quanto riferiscono alcuni amici, avrebbe provato a raggiungere la porta di casa, dietro la quale è stato trovato senza vita. Chi era Giovanni Martorana Martorana era conosciuto con il soprannome ...

