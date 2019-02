Droga soldi e una pistola a salve | i carabinieri arrestano un trecatese

Donne - Droga - soldi : le vanterie di Corona diventano un bestseller - anche - in libreria : ... io riesco a entrare dentro le persone, chiunque abbia davanti, per questo non ho paura di nessuno', scrive Corona, e gioca a fare il poeta maledetto, quello che fosse foco brucerebbe il mondo. Certo,...

Donne - Droga - soldi : le vanterie di Corona diventano un bestseller (anche) in libreria : "Volete sapere quanto ci impiegano quattro sacchi strapieni di contanti a svuotarsi su un divano? Al massimo sedici secondi". Ecco, così Fabrizio Corona racconta nel suo libro la sera in cui si presentò a casa della sua segretaria con una montagna di soldi da nascondere al fisco. Il problema è che di tutte le storie, le smargiassate, i ricordi veri o fasulli delle 146 pagine di libro, questo è uno dei pochi riferibili a un pubblico minorenne. Il ...

Nascosti nei libri i soldi della Droga : arrestata spacciatrice

Roma : danneggia auto carabinieri per riavere soldi Droga - arrestato : Roma – Ha lanciato una busta piena di effetti personali, contro il finestrino posteriore di una Punto dei carabinieri che stava transitando in via Amato, nei pressi del Tribunale di Roma, perche’ rivoleva i soldi da quei carabinieri che il giorno prima lo avevano arrestato per spaccio e che nell’occasione gli avevano sequestrato droga e soldi; quest’ultimi, poiche’ ritenuti provento dell’illecita ...

Milano : aggredisce la madre perché gli nega soldi per la Droga - arrestato : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Ha chiesto soldi alla madre per potersi procurare la droga e al suo rifiuto l'ha aggredita prendendola a schiaffi. Per questo un 33enne è stato arrestato ieri a Milano. Il giovane, con precedenti di polizia, era rientrato a casa poco prima delle 7, in evidente stato di

USA. Fa violentare la figlioletta di 3 anni in cambio dei soldi per la Droga : È accaduto a Tallahassee, in Florida. La vittima aveva 3 anni quando la madre, anche con l'aiuto dell' ex marito, ha permesso a diversi uomini di violentarla per potersi comprare la droga. Un supplizio che la piccola ha dovuto vivere per oltre dieci anni.Continua a leggere

Napoli - picchia il papà per i soldi della Droga : incubo lungo nove anni : Per procurarsi i soldi della droga e dell'alcol estorceva soldi al padre da 9 anni: era finito in carcere nel 2009 ma poi aveva ripreso a minacciare il genitore. L'ultimo episodio, a San Pietro a ...

Picchia nonno 90enne perché gli rifiuta soldi per Droga - arrestato a Pavia : Ha Picchiato a sangue il nonno 90enne perché non voleva dargli i soldi per la droga. Ora è stato arrestato dai carabinieri di Rivanazzano (Pavia). Nel corso di un controllo per prevenire truffe agli anziani e spaccio di stupefacenti, una pattuglia dei carabinieri di Rivanazzano, coordinata dalla Compagnia di Voghera, è stata allertata dalle grida che arrivavano da un'abitazione in paese. I militari si sono trovati di ...

Costringe la cugina disabile a prostituirsi : si fa pagare con soldi o con Droga. Arrestato : Nella casa di Augusta (Siracusa), insieme al quarantaduenne e alla cugina, viveva pure il figlio della donna. Il ragazzo veniva chiuso in una stanza dall'uomo quando la madre riceveva i 'clienti'.Continua a leggere