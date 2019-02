Sfera Ebbasta | M5S di Conegliano invita a boicottare il concerto | ' Piuttosto bevete birra'

Biglietti in prevendita per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano - data zero del tour per Rockstar : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano, in programma per il prossimo 12 aprile presso la Zoppas Arena. Lo spettacolo andrà ad anticipare quelli nei palasport che il trapper di Cupido ha deciso di organizzare per il suo ultimo album di inediti e con il quale ha raggiunto risultati incredibili e per i quali ha conquistato le classifiche di vendita sia sul fronte singoli che su quello dei singoli. I ...

M5S : "Boicottate Sfera Ebbasta. E' un cantante per disperati - da vietare ai ragazzini" : Il trapper va in tour dopo la tragedia della discoteca Lanterna azzurra in cui morirono 6 persone. L'invito dei grillini di Conegliano a disertare la prima tappa il 12 aprile

The Voice - in giuria Morgan - Gué Pequeno - Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini? Mancano ancora le firme : in “bilico” il trapper : The Voice of Italy torna sul piccolo schermo e per l’occasione Rai2 vuole fare le cose in grande. Il costosissimo show sarà condotto da Simona Ventura, fresca di passaggio a Viale Mazzini, trasmesso per otto puntate dal prossimo aprile, con la sola finalissima in diretta. Nei talent ruolo fondamentale è quello dei coach-giudici, sembra essere certa la presenza di Morgan che nel curriculum conta numerose vittorie a X Factor. Al suo fianco, ...

Si aggiunge una nuova data al "Popstar tour 2019" di Sfera Ebbasta : Roma, 14 feb. , askanews, - Dopo il successo dell'uscita del suo ultimo album "Rockstar", già certificato quadruplo platino dalla FIMI e disco più venduto in Italia del 2018, si aggiunge un nuovo ...

Novità per il tour di Sfera Ebbasta : la data zero il 12 aprile a Conegliano : Dopo il successo dell'uscita del suo ultimo album 'Rockstar', già certificato quadruplo platino dalla FIMI nonché disco più venduto in Italia del 2018, si aggiunge un nuovo concerto dal vivo al '...

Nuove indiscrezioni sui coach di The Voice of Italy - si parla di Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini : Si rincorrono nuovi rumors sui coach di The Voice of Italy, al via da aprile con la conduzione di Simona Ventura. Su questo fronte, sembrano non esserci più dubbi: la guida del talent sarà completamente rivoluzionata dopo la rapida incursione di Costantino della Gherardesca subentrato al veterano Federico Russo. Nelle indiscrezioni riportate da Blogo, si parla di Sfera Ebbasta, già tristemente noto per la recente strage di Corinaldo nella ...

The Voice Of Italy - Sfera Ebbasta e Elettra Lamborghini in pole position : Simona Ventura è impegnata in questi giorni nella preparazione della nuova edizione di 'The Voice Of Italy', in onda dal 12 aprile su Rai Due. Rumors sempre più insistenti, raccolti da TvBlog , vedono ...

I Retroscena di Blogo : Sfera Ebbasta coach di The Voice 2019 ed Elettra Lamborghini vicina : La partenza è prevista per il mese di aprile in prima serata sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. The Voice torna su Rai2 con una edizione nuova di zecca guidata da Simona Ventura che ne sarà la conduttrice ma non solo, diremmo la condottiera di questa nuova serie del talent show della rete diretta da Carlo Freccero.Ed è stato proprio Freccero a rivolere Simona sulla sua rete, il direttore di Rai2 sta inoltre ...

Taylor Mega a Verissimo parla dell’eroina e della storia finita con Sfera Ebbasta : Taylor Mega a Verissimo parla della tossicodipendenza Dopo la breve avventura all’Isola dei Famosi, Taylor Mega è stata intervista a Verissimo. Nella puntata in onda sabato 9 febbraio, la web influencer ha dichiarato: “Non l’ho vissuta come un reality. Anche se solo per una settimana mi è servita tantissimo. Ad esempio, prima soffrivo di attacchi […] L'articolo Taylor Mega a Verissimo parla dell’eroina e della storia ...

The Voice : Sfera Ebbasta tra i giudici? Nuove indiscrezioni e le parole di J Ax : The Voice, emergono Nuove indiscrezioni sui giudici: Sfera Ebbasta nome a sorpresa Procedono i preparativi per comporre e ultimare il cast di The Voice. I nuovi giudici dello show? Secondo le ultime indiscrezioni, pubblicate dal settimanale Chi, tra questi potrebbe esserci uno dei trapper più discussi del momento, ovvero Sfera Ebbasta. L’artista, salito purtroppo agli […] L'articolo The Voice: Sfera Ebbasta tra i giudici? Nuove ...

Il prete : "Le parole di Sfera Ebbasta sono blasfeme" : Non si placano le critiche vero Sfera Ebbasta, il re del trap, alla luce di quanto accaduto l"8 dicembre nella discoteca di Corinaldo dove sono morti cinque minorenni. Questa volta è un prete di Teramo che si scaglia contro il musicista e afferma che la sua musica è blasfema.Ne è convinto Don Jose Erismar de Andrade Silva, originario del Brasile ora di casa da un mese a Cologna Spiaggia, un piccolo paese vicino Teramo. Di fronte ai fedeli ha ...

"Sfera Ebbasta è blasfemo"/ Omelia contro il trapper : "Musica spazzatura - fa apologia sessista e di violenza" : Sfera Ebbasta, nuovi attacchi: un'altra Omelia contro il trapper. "E' blasfemo, fa musica spazzatura, apologia sessista e di violenza"

Sfera Ebbasta : altezza - età e carriera - chi è il trapper : Sfera Ebbasta: altezza, età e carriera, chi è il trapper Chi è Sfera Ebbasta e carriera Nella giornata di ieri 7 dicembre 2018 il trapper Sfera Ebbasta doveva tenere un suo concerto in una discoteca a Corinaldo in provincia di Ancona. L’ evento è stato purtroppo annullato a causa di una tragedia. Le prime ricostruzioni infatti dicono che qualcuno ha spruzzato uno spray al peperoncino innescando il caos totale. Sulla vicenda sono in corso ...

