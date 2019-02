ilfattoquotidiano

: Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’app per smartphone, ecco come… - TutteLeNotizie : Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’app per smartphone, ecco come… - Cascavel47 : Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’app per smartphone, ecco come saranno… - fabiorebe : #Casio #G-Shock #Woman la famiglia di #smartwatch ibridi si allaga con quattro nuovi #watch in colorazione pastello… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Oltre allopieghevole, il 20 febbraio a San Franciscopresenterà anche la nuova gamma di dispositivi indossabili. Comprende uno, una fitness band (un braccialetto per sportivi) e dellesenza fili. Se v’incuriosisce saperesono fatti, guardate le immagini in questa pagina. Non sono frutto di indiscrezioni, sono un’anticipazione ufficiale, inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app Galaxy Wearable per Android, precedentemente notaGear.Nella nuova versione dell’app, infatti, ci sono le immagini che ritraggono i prodotti non ancora annunciati. In prima posizione c’è il Galaxy Watch Active, un nuovoche –rivela l’app – ha una cassa da 40mm e dovrebbe arrivare in commercio in almeno due colori.Per gli appassionati di sport che cercano un braccialetto poco ingombrante ma ...