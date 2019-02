Juve | Bonucci-Dybala ritorno col botto | le punizioni restano un enigma

Dybala - Bonucci e Ronaldo : la Juventus cala il tris al Frosinone : Con il 3-0 sul Frosinone , Dybala, Bonucci, Ronaldo, , la Juventus vola a +14 sul Napoli e ci resterà per almeno 48 ore, in attesa del risultato di Napoli-Torino domenica sera. Il miglior modo per ...

Juventus-Frosinone - finisce 3-0. Segnano Dybala - Bonucci e Ronaldo. E i bianconeri allungano : La Juventus supera 3-0 il Frosinone nell'anticipo della 24/a giornata di Serie A e vola a +14 sul Napoli secondo, salendo a 66 punti. A segno Dybala al 6', Bonucci al 17'. Nella ripresa Ronaldo cala il tris a 18'. I ciociari invece rimangono al penultimo posto con 16 punti.

Juventus - il possibile undici anti Frosinone : tornano Bonucci e Dybala : In mattinata, la Juventus si è preparata in vista del match contro il Frosinone. Al termine della sessione, i bianconeri hanno lasciato la Continassa per andare a casa: infatti, la Juve non andrà in ritiro e si ritroverà solo domani mattina. Dunque fino a venerdì mattina Massimiliano Allegri non prenderà decisioni definitive di formazione. Il tecnico livornese ha però dato qualche indicazione sulle sue scelte nella conferenza stampa di questo ...

Juventus - le condizioni di Bonucci e Douglas Costa : il report medico bianconero : Il club bianconero ha pubblicato sul proprio sito le condizioni di Leonardo Bonucci e Douglas Costa La Juventus prepara l’anticipo della 24ª giornata del campionato di Serie A, che opporrà ai bianconeri il Frosinone di Baroni. Un impegno che precede l’andata degli ottavi di finale di Champions League, che la squadra campione d’Italia giocherà con l’Atletico Madrid. Lapresse Migliorano le condizioni degli ...

