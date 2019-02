ilfattoquotidiano

Blog | Genzano: le picchiano la figlia, viene lapidata lei - Il Fatto Quotidiano

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Fastidio. I commenti alla terribile vicenda che narra di un uomo che ha picchiato ladella convivente mi provocano un enorme fastidio. La foto della donna è diventata oggetto di critiche sessiste. Le sue labbra, le sopracciglia, il trucco. Una madre perbene non si truccherebbe di certo così. Ma no. Se lo fa è una zoccola.Il fatto: Lui picchia la bambina e leivista come carnefice. Lui mediamente assolto. Lei condannata alla lapidazione virtuale. E’ un genitore, certo. Le figlie sono anche una sua responsabilità ma perché tanto livore contro di lei?Le altre figlie vengono subito tolte alla custodia della madre. Quest’ultimapunita. Lui è il carnefice e lei subisce una punizione. Ed è giusto applaudire all’intervento istituzionale in una situazione del genere? Giusto legittimare l’intervento di istituzioni addette al controllo che in ogni ...