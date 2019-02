Con la tecnologia indossabile si personalizzano pacchetti salva salute

Svolta Champions Con il Var - Rosetti : “la tecnologia ha funzionato perfettamente” : “Sono davvero felice del modo in cui e’ stato usato il VAR. La tecnologia ha funzionato perfettamente e le squadre arbitrali hanno diretto a livelli altissimi. Tutto cio’ dimostra il duro lavoro che abbiamo svolto”. Sono le dichiarazioni di Roberto Rosetti, capo del settore arbitrale Uefa. “Come abbiamo comunicato dopo la partita sulle piattaforme social della Uefa – sottolinea Rosetti – ...

"Genova città della tecnologia". La sfida : rinascere Con il Ponte : A Genova la parola futuro è sulla bocca di tutti e fa rima con ricostruzione, speranza, riscatto. Sono passati esattamente 6 mesi da quel maledetto 14 agosto che ha stravolto la vita della città e dei ...

Esero - Con Asi e Esa decolla finalmente anche in Italia in progetto per l'educazione Stem : scienza - tecnologia - ingegneria e matematica : ... a preparare i primi 30 formatori con l'obiettivo di formare i primi 200 insegnanti in tutta Italia capaci di trasmettere con una nuova didattica la passione per la scienza e la tecnica a quanti più ...

La tecnologia dei prossimi anni? Discreta - Condivisa - trasparente e sostenibile : i 7 trend da seguire seCondo Accenture : ... si chiama Fjord trends 2019 ed è la sintesi delle idee emerse dagli oltre mille design e sviluppatori dei 28 studi in tutto il mondo di Fjord, azienda di consulenza londinese acquisita da Accenture ...

Casio e ViewRanger annunciano un’ulteriore integrazione Con la tecnologia Smartwatch CASIO Pro Trek : CASIO Pro Trek Smart e ViewRanger continuano a collaborare per offrire funzioni sempre aggiornate agli appassionati di outdoor CASIO e ViewRanger – app leader nella cartografia e navigazione GPS outdoor – annunciano un’ulteriore integrazione con la tecnologia Smartwatch CASIO Pro Trek consentendo nuove mappe, più percorsi e nuovi strumenti di navigazione. In tutto il mondo gli appassionati di outdoor possono usare ViewRanger su Smartwatch ...

Il super fotografo Thomas Struth racConta la tecnologia. La mostra a Bologna : Struth, senza troppi problemi, ha affermato di credere molto più nella scienza che nella politica. E il futuro? Sta già iniziando a guardare all'ambito medico. È riuscito a entrare in un grande ...

LG G8 -ThinQ - Con tecnologia Time-of-Flight (ToF) arriva a Barcellona : LG Electronics e Infineon Technologies AG hanno sviluppato una collaborazione per portare la tecnologia Time-of-Flight (ToF) sugli smartphone LG, rendendola accessibile a tutti i selfie lover. Il chip del sensore d’immagine REAL3TM di Infineon, infatti, giocherà un ruolo fondamentale all’interno della fotocamera anteriore del nuovissimo LG G8ThinQ, che sarà presentato ufficialmente a Barcellona durante il Mobile World Congress 2019. Basandosi ...

Tecnologia Contro cultura : genitori e figli a Confronto : 'Normale' famiglia borghese in un interno alle prese con i mutamenti in corso: il padre storico, la madre giornalista, due figli che li guardano perplessi. Il padre, soprattutto: così atecnologico. ...

“Tempi nuovi” come cambia la famiglia Con la tecnologia : Generazioni a confronto, una divertente commedia familiare incentrata sui rapporti-genitori figli ma soprattutto su come la tecnologia abbia impresso una violenta accelerazione alla vita quotidiana. "Tempi nuovi", di Cristina comencini, in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 7 al 24 febbraio fa sorridere ma anche pensare, come spiega la regista e autrice dello spettacolo. "E' una commedia che si rivolge a tutti, perché è un rapporto in una ...

LG G8 ThinQ avrà una fotocamera frontale da paura Con tecnologia a tempo di volo - : Come ormai avviene da anni Macitynet sarà presente al Mobile World Congress 2019 , la più importante fiera al mondo dedicata a smartphone e tecnologie mobile per offrire ai lettori reportage, ...

Eni Con SABIC per sviluppare tecnologia produzione gas di sintesi : Eni e SABIC insieme nel campo della ricerca. Le due società hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di una tecnologia innovativa per la conversione del gas naturale in gas di sintesi, dal ...

LG G8 -ThinQ - Con tecnologia Time-of-Flight (ToF) arriva a Barcellona : LG Electronics e Infineon Technologies AG hanno sviluppato una collaborazione per portare la tecnologia Time-of-Flight (ToF) sugli smartphone LG, rendendola accessibile a tutti i selfie lover. Il chip del sensore d’immagine REAL3TM di Infineon, infatti, giocherà un ruolo fondamentale all’interno della fotocamera anteriore del nuovissimo LG G8ThinQ, che sarà presentato ufficialmente a Barcellona durante il Mobile World Congress 2019. Basandosi ...

LG presenta LG G8 ThinQ Con tecnologia Time-of-Flight : Se siete alla ricerca del selfie perfetto, LG Electronics saprà proporvi lo smartphone su misura per voi. Stiamo parlando del nuovissimo LG G8 ThinQ, caratterizzato da importanti novità per tutti gli amanti della fotografia mobile. In una recente collaborazione con Infineon Technologies AG, LG Electronics è riuscita a portare sul nuovo LG G8 ThinQ la tecnologia Time-of-Flight (ToF), tramite il sensore d’immagine REAL3. Ma quale sarà il suo ...

Partite di calcio più coinvolgenti Con le riprese di 38 telecamere 5K e la tecnologia Intel : Guardare alcune Partite di calcio della Premiere League potrebbe diventare presto un’esperienza più coinvolgente. Un accordo sottoscritto dai club inglesi Arsenal FC, Liverpool FC e Manchester City con Intel prelude infatti alla possibilità di rivedere le azioni di gioco da qualsiasi angolazione (360°), anche dal punto di vista del giocatore coinvolto. Sarà possibile mediante l’implementazione della tecnologia Intel True View per la ...