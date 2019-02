Caserta | muore madre di 3 figli | uccisa da un tumore

Caserta - muore a 29 anni per un tumore : sognava di sposare la sua Anna : sognava di riuscire a portare all'altare la sua amata Anna e di trascorrere quella che sarebbe dovuta essere una lunga vita assieme a lei. Invece, il 28enne Marco Calzolaio, titolare del bar 'Crema e Cioccolata' di via Nobel, ad Aversa, si è spento nelle scorse ore nella provincia di Caserta. A portarselo via così prematuramente un tumore maligno che non gli ha lasciato scampo. Un decesso che ha provocato un grande dolore in due comunità: quella ...

Caserta - vede carabinieri e fugge : si schianta sulla Domiziana - muore la compagna : Per fuggire ai controlli dei carabinieri, ha causato il decesso di una giovane ragazza nella provincia di Caserta. Una vera e propria tragedia avvenuta nelle prime ore della mattina di ieri, 31 gennaio. Ne è rimasta vittima la trentaquattrenne Cristina Stanganella, che si trovava a bordo dell'automobile guidata dal pregiudicato napoletano, Francesco Avolio, di ventisette anni. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, nel ...

Caserta - bimba di nove mesi muore dopo una crisi respiratoria : disposta l'autopsia : È deceduta a soli nove mesi di vita e la sua morte ha gettato la comunità di Sessa Aurunca, piccolo comune della provincia di Caserta, nel più profondo dello sconforto. Si tratta di una bimba di origine ghanese, che ha perso la vita dopo una crisi respiratoria, la quale si è rivelata fatale e non le ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, nonostante sia stata trasportata e soccorsa immediatamente ...

Caserta - papà si sente male in macchina con sua figlia : Luigi muore a 46 anni : Nuovo drammatico episodio in cui a perdere la vita è una giovane persona. Nel dettaglio, la vicenda in questione si è verificata in provincia di Caserta, nella notte di lunedì 28 gennaio, tra i comuni di Marcianise e Capodrise. Luigi Laudato è deceduto a soli quarantasei anni dopo un malore che lo ha colpito mentre si trovava in macchina con la figlia. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, in particolare il sito Teleclubitalia.it, ...

Caserta : 32enne muore per un tumore - si era sposata da poco più di un anno : Un'altra vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane ragazza, ha colpito, ancora una volta, la provincia di Caserta, precisamente il piccolo comune di Aversa. Natasha Migliaccio, infatti, una donna di appena trentadue anni è deceduta all'interno di una struttura sanitaria del nord Italia, dove stava ricevendo da diverso tempo delle cure contro il tumore che la affliggeva. Secondo quanto riferiscono i media locali, ...

Napoli - Beatrice Pia muore a soli 3 anni : lutto nel Casertano : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane bambina, si è verificata nella provincia di Napoli. La piccola Beatrice Pia, infatti, di soli tre anni, è deceduta all'interno dell'ospedale Santobono della città partenopea, dove era ricoverata oramai da diversi giorni a causa di gravi problemi di salute che la attanagliavano fin dal momento della sua nascita. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il ...

Incidente stradale mortale nel Casertano : 24enne muore sul colpo : Un gravissimo sinistro stradale, purtroppo fatale, è costato la vita ad un giovane ragazzo, appena 24 anni di età, di origini marocchine. L'impatto è avvenuto in provincia di Caserta, precisamente sulla strada statale numero 6, nota anche come 'via Casilina', che collega i comuni di Teano e Riardo. Il 24enne era alla guida dalla sua automobile, un veicolo marca Ford, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente ...

Caserta : Luigi muore a 17 anni - ucciso da un tumore : Quella che si sta per raccontare è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo a causa di una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato alcuno scampo. Il drammatico episodio si è consumato negli scorsi giorni nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Teano, dove Luigi Aversano era residente. Si tratta di un ragazzo di appena diciassette anni, che ha perso la vita dopo aver lottato duramente per ...

Tragico incidente nel Casertano : investito da un'auto - Giuseppe muore sul colpo : Un terribile incidente, purtroppo mortale, è avvenuto nella serata di lunedì 7 gennaio nel comune di Aversa, centro abitato in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato un uomo sulla trentina, violentemente investito da un’automobile in via Salvo D’Acquisto, non molto lontano dal locale Palazzetto dello Sport. Sebbene il conducente del veicolo abbia arrestato la marcia per prestare i primi soccorsi e allertare l'ambulanza, per l'uomo non ...

Caserta - mal di stomaco dopo il turno di lavoro : Ermanno muore poco dopo a 37 anni : Era passata da poco la mezzanotte ed Ermanno Di Giacinto, barista 37enne di Marcianise - in provincia di Caserta - aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando ha avvertito, secondo le...

Caserta - muore a soli 27 anni nella cella in cui era detenuto : aperta inchiesta : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è verificata nella provincia di Caserta, precisamente nella casa circondariale F. Uccella di Santa Maria Capua Vetere. Il drammatico episodio riguarda il decesso del giovane Raffaele Vincenzo Migliore, un ragazzo di appena 27 anni che era detenuto all'interno del carcere. Il recluso, secondo quanto riferiscono i media locali, era originario del piccolo ...

Caserta - muore a 21 anni per una neoplasia all'ospedale Pascale di Napoli : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane ragazza, si è verificata nella provincia di Napoli causando grande sgomento e dolore nella comunità in cui viveva la vittima. Si tratta di Mariarosaria Sgambato, ragazza di appena ventuno anni, originaria del piccolo comune di San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, ricoverata oramai da diverso tempo all'ospedale Pascale della città partenopea a causa di una ...