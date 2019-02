Anche i ragazzi dell' Ipaa sostengono la protesta del latte dei pastori sardi

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Bravi tutti i ragazzi - Anche quelli che non sono stati schierati” : Al termine della due giorni di gare di Calcutta l’Italia ha staccato il pass per le Finali di Coppa Davis 2019 battendo l’India in casa per 3-1. Raggiante, e non poteva essere altrimenti, Corrado Barazzutti. Premiata la scelta del capitano azzurro di schierare Andreas Seppi quale numero uno azzurro, che lo ha ripagato portando a casa due punti. Al sito federale Barazzutti a caldo ha dichiarato: “Seppi ha disputato un match ...