Aiways - Dal Salone di Ginevra parte l' assalto al mercato europeo

(Di venerdì 15 febbraio 2019) La startup cineseha confermato la propria presenza aldi, dove presenterà la Suv elettrica U5. Il modello, già in produzione nella fabbrica di Shangrao City, è lungo 4,68 metri e proporrà due varianti delle batterie per ottenere una autonomia variabile tra 460 e 560 km. Secondo i dati ufficiali non adotta la trazione integrale e il powertrain è capace di erogare 224 CV e 315 Nm. confermata la presenza di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, mentre la plancia è dominata dall'infotainment con triplo display.Entro la fine del 2019. La, che vanta la collaborazione di Roland Gumpert, grazie alla quale è nata la sportiva fuel cell Nathalie, vuole avviare la commercializzazione della U5 in Europa entro la fine del 2019. Non sono previste versioni con guida a destra e con ogni probabilità non sarà creata una rete vendita tradizionale. Al momento ...