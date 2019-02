A Viadana Zebre-Leinster

Rugby - lo stadio Zaffanella si veste a festa per un sabato emozionante : in campo anche Zebre e Viadana : Nella cornice dello stadio Zaffanella si affronteranno Zebre, Leinster, Viadana e Mogliano: queste le sensazioni di Ceciliani e Ferrarini Mancano tre giorni alla giornata ovale del 16 Febbraio quando lo stadio Zaffanella di Viadana ospiterà due imperdibili gare che vedranno in campo i campioni d’Europa in carica, gli irlandesi del Leinster, la franchigia federale delle Zebre, i padroni di casa del Rugby Viadana 1970 e la formazione veneta ...