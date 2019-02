A che punto è la legge sulle autonomie

Tav - in audizione Ponti sotto accusa : l’analisi punto per punto. “E’ in conflitto” (per la società che gli vale 200 € al mese) : “Ponti negli ultimi dieci anni, gennaio 2009-dicembre 2018, ha incassato da TRT per remunerazioni e dividendi poco meno di 24.000 euro. Non riceve né ha mai ricevuto alcuna remunerazione come presidente e non ha nessuna funzione operativa all’interno della società”. A parlare così è Silvia Mafii, amministratore delegato della società Trasporti e Territorio (Trt Srl) fondata da Marco Ponti, il capo della commissione ministeriale che ha bocciato ...

Ecco perché Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter : il punto di Gianluca Di Marzio : Ma come si è arrivati, e perché, a questa decisione? Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24. La scelta è stata firmata dalla società in primis e condivisa con l'allenatore. Motivazione? ...

Perché il futuro di Alitalia è un enorme punto di domanda (e si torna a parlare di esuberi) : Dopo il passo indietro del gruppo franco-olandese, c'è "solo" Lufthansa alla finestra (ma con 3.000 esuberi). Conto alla...

La battaglia di Eluana per scegliere come morire : a che punto è il dibattito sul fine vita : Dieci anni fa moriva Eluana Englaro. La storia della giovane in stato vegetativo irreversibile e la battaglia del papà...

Scorie nucleari - a che punto è il piano del deposito nazionale : Scorie nucleari (Getty Images) Ritorna nei radar dell’agenda del governo il dossier del deposito nazionale delle Scorie nucleari. La neonata agenzia per la vigilanza dell’atomo in Italia, l’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), si appresta a licenziare la revisione della mappa delle località che, lungo la Stivale, hanno le carte in regola per ospitare il deposito dove Sogin, la società pubblica ...

‘Modello Liverpool’ - il club inglese punto di riferimento anche dal punto di vista economico : Il Liverpool è in piena lotta per gli obiettivi stagionali in particolar modo per quanto riguarda Premier League e Champions League ma anche dal punto di vista economico il club sta benissimo. Nel dettaglio il club inglese ha registrato un utile netto da 120 milioni di euro e un fatturato da 518 milioni, 100 milioni in più rispetto all’anno precedente. Utile dovuto soprattutto al percorso in Champions League, il raggiungimento della ...

Manuel Bortuzzo - come sta e a che punto è la ricerca sulla lesione al midollo : I medici hanno lasciato capire che il giovane non tornerà a camminare, ma gli studi stanno facendo importanti passi avanti

Adrian - la clamorosa posizione di Maria De Filippi : 'Per qualche punto in meno...' : Intervistata dal settimanale Oggi , Maria De Filippi ha parlato delle trasmissioni in onda al momento, a cominciare dal discusso Adrian , lo show di Canale 5 ideato e scritto da Adriano Celentano , ...

Reddito cittadinanza - Giannino vs Castelli : “In recessione non si espandono piante organiche”. “Questo è un suo punto di vista” : Scontro rovente a 24 Mattino (Radio24) tra la sottosegretario all’Economia, Laura Castelli, e il giornalista Oscar Giannino sul Reddito di cittadinanza. Castelli assicura che la misura sarà permanente e non a tempo determinato. Poi puntualizza: “Il Reddito di cittadinanza funzionerà nella ricerca del lavoro, perché mette insieme banche dati che finora non si sono parlate abbastanza. Non è vero che in questo Paese non ci sono posti di ...

M6nths - il cortometraggio “contro le gabbie” che mostra il punto di vista di un maialino in un allevamento intensivo : Ha filmato per un mese maialini in diversi allevamenti di Belgio, Francia e Regno Unito. Le ci sono voluti cinque mesi per trovare allevatori disponibili. Alla fine la regista olandese Eline Helena Schellekens è riuscita a raccontare la vita di uno di questi piccoli maiali cresciuto in un allevamento intensivo, nel suo corto “M6nths, sei mesi”. Dodici minuti girati interamente dal punto di vista dell’animale, senza nessun commento, ...

Il comparto viaggi e intrattenimento lima qualche punto - -0 - 68% - : Leggermente negativo il settore viaggi e intrattenimento , mostrando un andamento simile al comparto viaggi e intrattenimento europeo . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha esordito a quota 39.491,5, ...

La Vastese soffre e strappa un punto che serve a poco : è 1-1 col Forlì : L'ultima tappa in Romagna stavolta frutta almeno un punto. La Vastese non riesce ancora a spezzare l'incantesimo romagnolo, ma ottiene un 1-1 prezioso col Forlì, considerata la sofferenza subita nel ...

A che punto è il braccio di ferro sulla Tav : Lega e Movimento 5 Stelle troveranno ancora una volta una soluzione. Anche sulla Tav. Alla fine di una giornata scandita da botta e risposta a distanza tra esponenti delle due anime del governo, è Matteo Salvini a gettare acqua sul fuoco della polemica. Da Giulianova, dove ha arringato sulla necessità di dare piu' sicurezza agli Abruzzesi votando Lega alle Regionali, il ministro dell'Interno ha voluto chiudere la polemica: ...