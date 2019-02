Virginia Raffaele durante lo sketch del grammofono inneggia a Satana | bufera sui social

Blastingnews

: Virginia dice Satana, l’esorcista si lamenta e Salvini “capisce le preoccupazioni”. Non sono io a fare politica, s… - LucaBizzarri : Virginia dice Satana, l’esorcista si lamenta e Salvini “capisce le preoccupazioni”. Non sono io a fare politica, s… - ilpost : Le nuove priorità di Salvini (non ridete, l'ha scritto davvero) - SirDistruggere : Pensavate che la recessione, la crisi diplomatica con la Francia e la manovra correttiva per scongiurare l'aumento… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) È ancora polemica per il Festival di Sanremo. Questa volta a finire sotto i riflettori èper via di unoportato sul palco dell'Ariston. A puntare il dito contro la comica e sollevare la questione è stata l'associazione degli esorcisti antisette.“Inaccettabile che il palco di Sanremo si trasformi in un inquietante pulpito da cui per ben 5 volte vieneto”, questa l’accusa mossa nei confronti della comica e conduttriceda parte di alcuni esorcisti. Loincriminato è quello in cui laintona le note del celebre brano ‘Mamma son tanto felice’ nonostante ci sia unrotto. Secondo l’associazione degli esorcisti, la comica avrebbe deriso tutte le persone che soffrono a causa del demonio e sono vittima di qualche setta. In merito alla questione è arrivato anche l'appunto del ministro dell'interno Matteo Salvini. ...