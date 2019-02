È in rianimazione! Umberto Bossi portato in elicottero in ospedale

(Di giovedì 14 febbraio 2019)è ricoverato nell'di Circolo di Varese in seguito a una caduta nella sua abitazione di Gemonio durante la quale ha sbattuto la testa. A riferirlo sono fonti del partito di via Bellerio, ma la circostanza del ricovero è confermata anche dai vertici dell'varesino. Il fondatore della Lega, 77 anni, si è sentito male nella sua casa di Gemonio nel varesotto nel pomeriggio di oggi intorno alle 16.30 ed è stato poi trasinall’di Varese.è in rianimazione e sarebbe sotto sedativi. Da quanto si apprende le sue condizioni sarebbero in lieve miglioramento.avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato a terra battendo la testa.A dare l'allarme sono stati i familiari presenti.«Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito» mentre era a casa, riferisce la struttura sanitaria. Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute diverranno diffusi intorno alle 12 di venerdì. «Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te». Lo scrive su Twitter l'ex ministro della Lega e a lungo braccio destro di, Roberto Maroni.«Forza! Tieni duro!»: lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.