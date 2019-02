Roma Mostra di Lea Contestabile alla Casa della Memoria

Roma - successo e ultimi giorni per la mostra sul tratto russo ai Musei Vaticani : ... Galleria Tretyakov Statatel, uno dei Musei più grandi e più visitati dal 1856, dai Musei Vaticani e dalla Fondazione benefica di Alisher Usmanov 'Arte, scienza e sport', che si preoccupa di riunire ...

Dzeko spinge la Roma : “abbiamo dimostrato di essere forti” : “E’ difficile per noi che ci sia una serata tranquilla, anche stasera il primo tempo non e’ stato cosi’ tranquillo, dopo il 2-0, perche’ ogni tanto smettiamo di giocare, non so perche’: come e’ successo negli ultimi 20′ del primo tempo, quando Mirante ha fatto una parata che ci ha salvato dal possibile gol dell’1-2”. Sono le dichiarazioni di Edin Dzeko, ai microfoni di Sky Sport, ...

Il genio di Giulio Romano in mostra a Mantova con 72 disegni dal Louvre : La novità assoluta del tratto, fondamentale all'elaborazione del linguaggio manierista; la stretta relazione tra i suoi disegni e gli ambienti reali; e poi il talento come architetto, e una feconda ...

Prorogata al 3 marzo al Museo di Roma la mostra Il sorpasso : E’ stata Prorogata fino al 3 marzo 2019 la mostra fotografica Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961

Ddl Pillon - a Roma i suoi sostenitori hanno mostrato il loro vero volto : quello della violenza : Ieri a Roma, nel I Municipio, i sostenitori del disegno di legge Pillon, uomini legati ai gruppi dei cosiddetti padri separati hanno mostrato il loro vero volto. Era presente il senatore Simone Pillon per l’evento “Famiglia e natalità. Quali politiche per affrontare il drammatico invecchiamento della nostra società” e le attiviste di Non una di meno hanno cominciato una protesta contro chi vuole riportare la società italiana agli ...

A Roma la mostra 'Belle speranze : il cinema italiano e i giovani' : Roma, 30 gen., askanews, - Fotogrammi, foto di scena e oggetti iconici tratti dalla filmografia italiana a tema giovani. Un percorso con oltre 150 pannelli che offre uno spaccato storico delle ...

Al via a Roma “Double Game - la mostra tra ornamenti in oro e pittura : Apre a Roma la mostra d’arte “Double Game” Gioielli di sabbia, dal 12 al 17 febbraio dalle ore 11:00 alle ore 20:30 Vernissage Venerdì, 15 febbraio 2019 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 Roma, 29 gennaio 2019 – Venerdì 15 febbraio prossimo verrà inaugurata, presso lo spazio espositivo in via del Moro 49 a Roma [...]

Psicodramma Roma - ritrova Dzeko ma si mostra fragile : Atalanta da Champions - gioca il calcio più bello in Serie A : Avanti di 3 gol grazie al ritrovato Dzeko, la Roma è ancora vittima dell’ennesimo blackout. L’Atalanta ne approfitta e completa una rimonta straordinaria e tiene viva la rincorsa ad un posto in Champions League Dopo gli sbadigli di Milan-Napoli di ieri sera, la 21ª Giornata di Serie A regala un pomeriggio domenicale ricco di gol ed emozioni. Ben 22 reti, 6 delle quali nello spettacolare pareggio fra Atalanta e Roma, match concluso con il ...

Giorno della memoria : a Roma Raggi mostra 'testimoni dei testimoni' : 'Il racconto diretto di chi ha vissuto la Shoah non puo' andare perso, va trasmesso alle generazioni future. Perche' la memoria accresce la consapevolezza, genera il futuro. Questo e' il senso ...

Roma. BackScape : mostra bi-personale di Fabio Imperiale e Kristina Mikalovic : Il titolo BackSpace è una fusione delle parole inglesi “back” (schiena) e “landscape” (paesaggio). In un intreccio di analogie e

Roma. Mostra sulla Shoah ideata dai ragazzi dei Viaggi della Memoria : E’ la prima Mostra “esperienziale” nata dalle impressioni e dalle idee degli studenti romani che hanno partecipato ai Viaggi della

Pixar compie 30 anni. A Roma una mostra ripercorre la storia dei suoi film d’animazione : di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani Alzi la mano chi non si è commosso davanti alle avventure di Carl Fredricksen, il vecchietto poco socievole di Up (2009), e del piccolo scout coprotagonista (Russell) nel loro viaggio verso le venezuelane Cascate Paradiso. O chi non si è interrogato, senza però riuscire a ottenere una soddisfacente risposta, sul perenne disordine giocattolesco che anima le scatenate vicende della saga di Toy Story (1995, ...

Rifiuti - a Roma Mostra multimediale su percorso partecipato : Roma, 12 gen., askanews, - Il lavoro possibile per il coinvolgimento della cittadinanza di Casal Selce e Cesano nei per la realizzazione degli impianti Ama di compostaggio nei Municipi Municipi XIII e ...

Rifiuti - a Roma Mostra multimediale su percorso partecipato : ... la Pontificia facoltà di Scienza dell'Educazione di via Cremolino che ha ospitato l'esposizione aperta a tutti i cittadini sulle informazioni e le metodologie minime da rispettare per impostare e ...