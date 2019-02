Ocean Cat si ribalta | poi riparte

Vela- Ocean Cat a 886 miglia dal traguardo! Ancora poco più di tre giorni di navigazione per il record : Ieri il catamarano ha intercettato l’Aliseo registrando ottime velocità per tutta la giornata che gli hanno consentito di recuperare il tempo perso con la scuffia. L’impresa monitorata a terra H24 dal safety team e dalla Guardia costiera E’ un’impresa difficile quella che stanno effettuando Tullio Picciolini e Giammarco Sardi a bordo di Ocean Cat, il catamarano di appena 6 metri non abitabile con il quale stanno ...

Vela – Ocean Cat - Picciolini e Sardi ambasciatori di Marevivo nel tentativo di record di traversata atlantica su un catamarano di 6 metri : I due velisti romani partiranno da Dakar con rotta su Guadeloupe nella prima decade di gennaio. Partita la campagna di crowdfunding online per sostenere la loro impresa “Abbiamo deciso di lanciarci in questa impresa perché siamo innamorati del mare, che è una parte fondamentale della nostra vita di tutti i giorni. Per questo siamo felici di poter portare in questa traversata il messaggio di Marevivo, in difesa dell’Oceano e ...