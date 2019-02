No | la Carlton Dance di Willy il principe di Bel Air non è protetta da diritto d’autore

wired

(Di giovedì 14 febbraio 2019)La notizia, per quanto buffa, era circolata qualche settimana fa destando un certo scalpore: l’attore Alfonso Ribeiro, noto per il ruolo dinella serie tv capitanata da Will Smith,ildi Bel Air, aveva fatto causa a due videogiochi. In particolare Ribeiro voleva portare in tribunale le case produttrici di titoli come Nba 2k e Fortnite in quanto sosteneva che sfruttassero impropriamente al loro interno la cosiddetta, una mossa di danza cioè resa da lui memorabile proprio all’interno del telefilm anni Novanta. Ora però arriva una brusca battuta d’arresto.L’Us Copyright Office, infatti, ha espresso scetticismo sulla possibilità da parte dell’attore di registrare con copyright questo particolare balletto. Ai legali di Ribeiro è stato comunicato che la richiesta deve essere rifiutata in quanto la sua “opera ...