Lega | Bossi ricoverato a Varese dopo caduta in casa

Dalla secessione di Bossi all'autonomia della Lega sovranista - la lunga storia del federalismo : Il termine Padania entrò ufficialmente nel vocabolario della allora Lega Nord Italia Federale nel 1995 a seguito della crisi del governo Berlusconi I e del passaggio del movimento ad una politica ...

Fondi Lega - sì a sequestro quinto vitalizio Bossi : Si' al sequestro del quinto del vitalizio da ex parlamentare europeo a Umberto Bossi, nell'ambito del procedimento sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali per 49 milioni. Lo ha confermato la seconda sezione penale della Cassazione come si legge nelle motivazioni circa la decisione presa in camera di consiglio lo scorso 30 novembre. La Suprema Corte ha giudicato inammissibile il ricorso della difesa del senatur contro ...

Lega - Salvini e la legge del Pd salvano i Bossi : in primo grado condannati per 353mila euro spesi in auto e mutande : In primo grado erano stati condannati perché 353mila euro, arrivati alla Lega attraverso il meccanismo del rimborsi elettorali, erano stati spesi per pagare multe e saldare lavori di ristrutturazioni, comprare gioielli e andare dal dentista. Azioni portate avanti “nell’ambito di un movimento” cresciuto – scrivevano giudici nelle motivazioni della condanna di primo grado – “raccogliendo consensi” come opposizione “al malcostume dei partiti ...

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui fondi della Lega grazie a un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Fondi Lega : assolti i Bossi - condannato Belsito. E Renzo ringrazia Salvini : 'Sicuramente grazie a Salvini e alla Lega i quali hanno valutato i documenti delle indagini e hanno visto che le spese a me imputate non sono state pagate dal partito'. È quanto ha detto Renzo Bossi ...

Processo Lega - Salvini salva Bossi (e figlio) : Salvini aveva presentato querela nei confronti dello stesso Belsito, non citando invece i Bossi. Una mossa che ha portato al...

Fondi Lega - non luogo a procedere per Umberto e Renzo Bossi : Sconto di pena per il tesoriere Francesco Belsito, mentre per Umberto Bossi e il figlio Renzo Bossi scatta il non luogo a procedere. Sono i verdetti del processo di appello per l'utilizzo illecito dei Fondi della Lega Nord. Al termine del processo di primo grado, Umberto e Renzo Bossi erano stati dichiarati colpevoli: il verdetto di secondo grado cancella quella sentenza.Nel filone milanese del processo sulle spese della Lega, Belsito era stato ...

Lega : condannato Belsito - non luogo a procedere per Umberto e Renzo Bossi : I giudici della Quarta Corte d'Appello di Milano hanno dichiarato il non luogo a procedere per Umberto Bossi e Renzo Bossi per effetto della nuova norma introdotta dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e che prevede che l'appropriazione indebita sia contestabile solo su querela di parte e no

Fondi Lega - Belsito condannato a 1 anno e 8 mesi in Appello : per Bossi non luogo a procedere : La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e 8 mesi l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, in merito all'inchiesta sui Fondi del Carroccio. Non luogo a procedere, invece, per Umberto Bossi e il figlio Renzo: la Lega aveva querelato solamente Belsito, risparmiando così l'ex leader del partito.Continua a leggere

Lega - non luogo a procedere per i Bossi. Condannato solo Belsito : così Salvini ha salvato il Senatur e il figlio : Vince il patto privato tra l’attuale segretario della Lega e il padre fondatore. La Corte d’Appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere per Umberto Bossi e il figlio Renzo imputati per appropriazione indebita con l’ex tesoriere Francesco Belsito. E lo ha fatto in virtù della mancata querela nei loro confronti, che in base alla Per quest’ultimo ha rideterminato la condanna a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa pena sospesa. La ...

Fondi Lega - chiesta la conferma della condanna per Umberto Bossi e il figlio Renzo : Fondi Lega, chiesta la conferma della condanna per Umberto Bossi e il figlio Renzo La richiesta è stata avanzata dal procuratore generale di Milano, Maria Pia Gualtieri, nel processo d'appello in cui i due sono accusati, insieme all'ex tesoriere Francesco Belsito, di avere utilizzato per spese personali i Fondi del partito. LA ...

Lega - appello per Bossi-Belsito a Milano. Pg : “Querela del Carroccio si estende al Senatur e al figlio. Confermare condanne” : C’era “un unico disegno criminale” e quindi la querela presentata dalla Lega solo nei confronti dell’ex tesoriere Francesco Belsito, per il sostituto procuratore generale di Milano, Maria Pia Gualtieri, va “estesa anche a Umberto Bossi e suo figlio Renzo”, al di là delle intenzioni del querelante. L’accusa – nel chiedere la conferma delle condanne per tutti gli imputati, accusati di appropriazione ...