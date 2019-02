Droga | spacciatori bambini a Napoli | 12 arresti

Roma : colti in flagrante mentre vendono Droga - in manette 7 spacciatori : Roma – Proseguono senza sosta i servizi antidroga dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante nel quadrante compreso tra Esquilino, San Lorenzo, piazza Vittorio Emanuele II e colle Oppio. Nelle ultime 72 ore, i Carabinieri hanno arrestato 7 pusher e sequestrato circa 200 dosi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana. In manette sono finiti, due cittadini Romani, di 31 e 57 anni, due cittadini del Gambia, di 25 e 27 anni, un ...

Droga : scoperta banda criminale di spacciatori - 17 arresti : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - E' in corso una operazione antiDroga a Messina, dove la Polizia di Stato sta eseguendo 17 arresti per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzioni di armi e munizioni, associazione finalizzata al furto di ciclomotori

N apoli - sequestrate 100 dosi di Droga a Secondigliano : in cella due spacciatori : Due pusher sono stati arrestati dai caarbinieri della stazione di Secondigliano dopo essere stati sorpresi a spacciare in via Duca degli Abruzzi. Rosario Bologna, 59 anni, e Christian Coppola, 18 anni,...

Fabrizio Corona nel bosco della Droga : 'Picchiato da sei spacciatori. Perché mi hanno lasciato andare' : Mi ha lasciato per un senso di rispetto tra detenuti, il mondo della criminalità mi ama molto Perché sono uno che ce l'ha fatta '. Poi Corona ha parlato del mancato, a suo dire, intervento dei ...

Fabrizio Corona e l'aggressione nel bosco della Droga : «Ecco perché gli spacciatori mi hanno lasciato andare» : Ieri sera a 'Non è l'arena' di Massimo Giletti su La7 è andato in onda il servizio di Fabrizio Corona al bosco della droga di Rogoredo , alle porte di Milano, dove l'ex re dei paparazzi è stato ferito ...

Roma : 15 spacciatori in manette a seguito controlli antiDroga : Roma – Nel corso di mirati controlli antidroga, in soli tre giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato ben 15 pusher, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le attivita’, volte al contrasto dello spaccio di stupefacenti al dettaglio, si sono prevalentemente sviluppate nelle zone di Trastevere, Piazza Vittorio Emanuele II, San Lorenzo, San Basilio, Cinecitta’, Quarticciolo, Collatino e ...