Boxe | Anthony Joshua torna sul ring | sfiderà Miller il 1 Giugno

termometropolitico

: Il pluricampione di #boxe @anthonyfjoshua debutterà in America il 1° giugno al Madison Square Garden: i dettagli su… - SteSumm : Il pluricampione di #boxe @anthonyfjoshua debutterà in America il 1° giugno al Madison Square Garden: i dettagli su… - zazoomblog : Boxe Anthony Joshua torna a combattere: il Campione del Mondo dei massimi sfiderà Miller a New York - #Anthony… - zazoomnews : Boxe Anthony Joshua torna a combattere: il Campione del Mondo dei massimi sfiderà Miller a New York - #Anthony… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)sulil 1Dopo tanti indugi, il campione britannicoha finalmente reso noto il suo prossimo match. In data 1combatterà contro il 30enne americano Jarrellsuldel Madison Square Garden di New York.Debutto assoluto in America per, il quale si sente in qualche modo insidiato dalla fama crescente di Deontay Wilder e Tyson Fury, autori di uno straordinario match nel mese di Dicembre.Il 30enne americano, che ha il vantaggio casalingo, è imbattuto nella sua carriera da professionista: 23 vittorie e 1 pareggio per lui. Detiene le cinture WBA-NABA e WBO-NABO e il match consarà indubbiamente il più importante del suo percorso nel professionismo. Dal canto suo, il pugile britannico metterà in palio ben 4 titoli: Super WBA, IBF, IBO e WBO.LEGGI ANCHE: MMA, UFC 234: ...