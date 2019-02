Buon compleanno Valerio Mastandrea | David Parenzo…

romadailynews

: ??Buon compleanno di cuore da tutta la Fiorentina al Maestro Franco Zeffirelli. ?? - acffiorentina : ??Buon compleanno di cuore da tutta la Fiorentina al Maestro Franco Zeffirelli. ?? - Inter : Buon compleanno al nostro muro, Milan #Skriniar! ?? Inviategli qui i vostri messaggi di auguri ?? #FCIM - juventusfc : Buon compleanno, @Cristiano! ?? #CR7JUVE -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)…Michael Bloomberg, Enza Sampò, Alan Parker, Roberto Vieri, Luigi Bacialli, Virginio Merola, Stefano Masciarelli, Gennaro Cannavacciuolo, Daria Bignardi, Antonio Palmieri, Gianni Bugno, Marianna Morandi, Marco di Lello, Valentina Vezzali, Alan Ferrari, Edinson Cavani, Angel di Maria…Oggi 14 febbraio compiono gli anni: Sergio Maggini, ex ciclista; Giovanni Fabris, ex calciatore; Brenno Milani, ex calciatore; Raffaele Petrillo, traduttore; Donato Tamburelli (Rondone), ex fantino; Guglielmo Rositani, politico; Bartolomeo Aloia, progettista; Enza Sampò, conduttrice tv, giornalista; Nino Delli, cantautore, discografico; Primo Luigi Galasi, ex calciatore Torres, allenatore; Piera Tizzoni, ex atleta; Antonio Ballerio, attore, doppiatore; Antonio Paiola, doppiatore; Michael Bloomberg, imprenditore, ex sindaco New York; Francesco Saverio ...