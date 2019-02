Yakuza Kiwami: Recensione e Gameplay Trailer

gamerbrain

: Tra meno di due settimane uscirà Yakuza Kiwami su PC! Nel frattempo avete visto il commento dei Curatori di Steam d… - spazio_pc : Tra meno di due settimane uscirà Yakuza Kiwami su PC! Nel frattempo avete visto il commento dei Curatori di Steam d… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Correva l’anno 2005 quando SEGA pubblicò in Giappone il primo capitolo della serie, giunto in Occidente l’anno successivo. In occasione del decimo anniversario avvenuto nel 2015, la nota azienda nipponica porto il remake del primo capitolo intitolatosu PS4 e a partire da qualche giorno anche su Steam, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraKazuma Kiryu, nota leggenda nel mondo deglie conosciuto in Giappone come il Drago di Dojima, si ritroverà coinvolto in un tragico evento, assumendosi la colpa di un omicidio non commesso e trascorrendo 10 anni in carcere.Uscito di galera, Kazuma dovrà indagare sulla scomparsa di 10 miliardi di Yen, e la chiave di tutto è una ragazzina dal nome Haruka. La trama del gioco è il punto forte dello stesso, ...