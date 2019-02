Tour Colombia 2019 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti Presenti Froome e

oasport

: RT @susotabien: Tour Colombia, 2.1! Magno evento!!! - susotabien : RT @susotabien: Tour Colombia, 2.1! Magno evento!!! - susotabien : Tour Colombia, 2.1! Magno evento!!! -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Prenderà il via domani, martedì 12 febbraio, una delle corsa a tappe più attese di questa prima parte di stagione. Il2.1vedrà infatti in gara alcuni dei grandi protagonisti del ciclismo internazionale, come il britannico Chrise ini Egan Bernal e Nairo Quintana. Sei le tappe in programma, con la chiusura domenica 17 febbraio. Accanto a squadre come Team Sky, Movistar e UAE Emirates, ci saranno anche le italiane Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, Bardiani-CSF, Androni Giocattoli-Sidermerc e Nippo Vini Fantini Faizanè. Al via anche una rappresentativa della Nazionale azzurra guidata per l’occasione da Marco Villa, con diversi corridori noti soprattutto nel ciclismo su pista come Francesco Lamon e Michele Scartezzini. Di seguito lae l’elencodeial2.12.1Team ...