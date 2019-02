Salvini | Più forti degli attacchi Grazie Abruzzo

In Edicola sul Fatto dell’11 Febbraio : Salvini e B trionfano. Governo più debole : Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nuovo outlet paradiso. “Ritornare alle chiusure domenicali è una follia del Governo, bisogna invece promuovere la funzione sociale dei centri commerciali. Hanno un impatto positivo in termini di aggregazione, socializzazione, innovazione, correttezza fiscale, di riqualificazione urbana. Rappresentano per i giovani un punto di ritrovo sicuro, alternativo alla strada, per anziani e famiglie nuovi luoghi ...

Salvini contro Mahmood : "Meglio una canzone più italiana" | La ex Isoardi : "Bello il mix di culture" : Il rapper 27enne è nato a Milano da madre sarda e padre egiziano, ma secondo il ministro dell'Interno avrebbe dovuto vincere una canzone più italiana

Sanremo 2019 - Ultimo e il tifo di Salvini : "Non mi interessa - le canzoni non sono più mie" : Ultimo era arrivato a Sanremo come grande favorito, lo ha finito piazzandosi secondo, ma incassando almeno il tifo di Matteo Salvini, che ha confessato di aver sperato nella sua vittoria fino all'Ultimo. Il vincitore di X-Factor però arriva in conferenza stampa fin troppo nervoso, la pressione subit

Scuola - Salvini : governo fa per Sud - fatti più forti polemiche : Roma, 9 feb., askanews, - 'Questo governo sta finalmente facendo per la gente del Sud, investendo in soldi e uomini, dalla sicurezza alla Scuola, dalle pensioni al reddito, dalla lotta alla mafia alla ...

Lupo Rattazzi a Salvini : faccia in modo che i suoi alleati non siano più in condizione di mettere in gravissimo imbarazzo il nostro paese nel mondo : L'imprenditore Lupo Rattazzi compra una pagina intera su Repubblica e scrive a Salvini: "Onorevole Salvini, questo è un appello: faccia in modo che gli alleati della Lega nella attuale coalizione di governo non siano più in condizione di mettere in gravissimo imbarazzo il nostro paese nel mondo. faccia la cosa giusta, per piacere. Lupo Rattazzi, imprenditore".Lo scorso anno aveva fatto la stessa cosa, nel maggio, per chiedere a Di ...

Salvini : "Mi piace Baglioni - avrei voluto più cantautori italiani" : A parlare di musica anziché di politica è il vicepremier Matteo Salvini, intercettato dall'Adnkronos per strada in un momento di relax. "Ho guardato alcuni spezzoni di Festival, a tarda ora", ...

"Torno più forte di prima" - l'audio di Manuel /Ascolta Salvini va a trovarlo in ospedale : Roma, 8 feb., AdnKronos, - Non perde la grinta Manuel Bortuzzo. In un audio, postato sulla pagina Facebook 'TutticonManuel', il nuotatore, rimasto paralizzato, dopo essere stato colpito sabato notte ...

Sea Watch - vendetta di Macron sui migranti : "La Francia non li prende più". Salvini lo frega : "Allora..." : La vendetta di Emmanuel Macron arriva sui migranti. Dopo aver richiamato in Patria l'ambasciatore francese a Roma per "chiarimenti" dopo l'incontro tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista e alcuni esponenti dei gilet gialli, il presidente ha comunicato che la Francia non accoglierà più parte dei

