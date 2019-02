Bortuzzo | parla il padre | ' Manuel tornerà presto a nuotare'

Manuel Bortuzzo parla dopo l’aggressione : “mi avete fatto emozionare” : Manuel Bortuzzo commosso dall’affetto che si è scatenato nei suoi confronti dopo l’aggressione subita che probabilmente non gli permetterà di proseguire nel suo sogno “Come potete sentire sto bene, non mi aspettavo tutto questo, mi avete fatto emozionare. Se potessi vi abbraccerei a uno a uno. Vedrete che torno più forte di prima“. Manuel Bortuzzo attraverso il sito della Fin, ha mandato un messaggio a tutti gli ...

