Amabile lunedì per Samsung Galaxy Note 9 TIM | Android Pie disponibile

optimaitalia

: Amabile lunedì per #SamsungGalaxyNote9 TIM: Android Pie disponibile - OptiMagazine : Amabile lunedì per #SamsungGalaxyNote9 TIM: Android Pie disponibile -

(Di lunedì 11 febbraio 2019)Undecisamente dolce per i proprietari del9 brand TIM, che si saranno visti recapitare (cosa che succederà in breve tempo anche per tutti quelli che non hanno ancora ricevuto la notifica OTA di aggiornamento) l'upgrade all'ultima distribuzione9.0 Pie, giàda qualche giorno nell'ambito dei modelli no brand Italia e serigrafati Vodafone.Un'attesa che si è dimostrata più corta del previsto, e che ha premiato gli utenti che, a dispetto di quanto si dica in giro, hanno deciso di puntare sulla versione del phablet di ultima generazione marchiata dall'operatore blu. Un atto di fiducia che è stato degnamente ripagato da TIM, che ha rilasciato per il9 di propria gestione il tanto chiacchierato aggiornamento, che ormai non ha affatto bisogno di presentazioni (ne avrete tutti sentito parlare, per lo più con accezione ...