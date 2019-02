“19enne uccisa per terrorismo” | l’ira di Israele

ilfogliettone

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Inmonta la rabbia per l'uccisione della 19enne figlia di un rabbino avvenuta giovedi' in un bosco vicino a Gerusalemme. I servizi segreti dello Shin Bet hanno interrogato il responsabile, il 29enne palestinese Arafat Irfaya, originario di Hebron, e hanno confermato che si e' trattato di un atto terroristico. La ministra della Giustizia, Ayelet Shaked, ha auspicato la pena di morte per l'uomo, che e' prevista nelle corti marziali ma infu applicata l'ultima volta per Adolf Eichmann, impiccato nel 1962.La pena capitale deve essere chiesta dalla pubblica accusa e approvata all'unanimita' da un collegio di tre giudici militari. Il brutale omicidio, con la ragazza, Ori Ansbacher, trovata svestita e con due coltellate al petto, ha indignato anche il premier, Benjamin Netanyahu, che ha fatto visita ai suoi familiari e lo ha definito "un assassinio disgustoso". La prima ...