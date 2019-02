Var Torino-Udinese | giusto annullare il gol di Okaka VIDEO

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Milano asfalta Pesaro! Torino torna al successo contro Sassari - Varese espugna Trieste : Prosegue con le altre tre partire in programma questo pomeriggio la 19a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Tutto come da pronostico tra Milano e Pesaro, con la formazione di Pianigiani che ha riscattato la sconfitta a tavolino contro Pistoia ed è tornata al successo anche in campionato. Vittoria importantissima in chiave salvezza per Torino contro Sassari, mentre Varese ha lanciato un significativo segnale di risveglio espugnando il ...

Serie A Basket - 19ª Giornata – Milano feroce nel segno di Nunnally : ok Torino e Varese : L’Olimpia Milano stende Pesaro nel segno di Nunnally, vittorie per Torino e Varese: i risultati della 19ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria di Avellino contro Brescia nel lunch match, il pomeriggio della 19ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match davvero interessanti. Apre le danze Torino che batte Sassari fra le mura amiche del PalaRuffini. Decisiva la prova di McAdoo autore di 20 punti. Colpo esterno di Varese che porta via ...

Sirigu e Var salvano il Torino : Udinese sconfitta 1-0 : Il Torino supera l'Udinese 1-0 con un gol di testa di Aina e balza all'ottavo posto, superando in un colpo solo Sampdoria e Fiorentina. Una punizione troppo severa per i friulani, che dopo un primo ...

Torino - Mazzarri : "Dobbiamo essere più cattivi. La Var? C'era un rigore per noi" : Belotti - Mazzarri ha parlato della prestazione di Belotti, anche oggi a secco ma comunque prezioso nell'economia del successo granata: "Belotti ha giocato benissimo, dando una mano in fase di non ...

Torino-Udinese 1-0 : Aina in gol - poi i granata resistono agli assalti dei friulani e della Var : Un passo indietro nel gioco del Toro, un passo avanti in classifica, un gol granata che vale tre punti, un rigore parato all'Udinese e concesso con la video assistenza della Var. Un analogo aiuto ...

Torino : eseguite dalla Polizia di Stato sei ordinanze di custodia cautelare in carcere a Vario titolo. : Le investigazioni hanno anche evidenziato come l'obiettivo eversivo consistesse nell'adottata e realizzata scelta di contrastare la politica dello Stato in 'materia di immigrazione' attraverso l'...

Torino - mattatoio occupato dai vegani : la protesta per salVare gli animali : Oltre cinquanta attivisti del movimento '269 Libération Animale', provenienti anche da Francia, Svizzera e Belgio, hanno occupato nella notte il mattatoio di Torino. I manifestanti 'antispecisti' si ...

Spazzacorrotti - per i pm di Torino e Palermo il comma della Lega può non bastare per salVare i politici dal peculato : Secondo i pm di Torino e Palermo potrebbe non bastare per salvare i consiglieri regionali accusati di peculato. E per un motivo puramente tecnico: quel reato è comunque una fattispecie diversa rispetto all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Anche quando quest’ultima è commessa da pubblici ufficiali. Resta comunque il dato politico: un aggravante di quel tipo, infatti, esisteva già. Un elemento che certifica la ...

I ciucci di Torino Oggi per Viviana - che ha deciso di arriVare durante la spesa per il cenone : Come le vere dive, dimostra fin dal primo giorno un ottimo fiuto per l'ingresso in scena. La piccola Viviana , nata nemmeno tre ore dopo la mezzanotte tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019, ha ...

Stasera Capodanno "magico" a Torino : dalle 20 Varchi per gli accessi - vietati spray e bombolette : ... saranno assicurate tutte le informazioni utili a lasciare, con facilità e ordinatamente i luoghi in cui si è assistito agli spettacoli. Saranno inoltre collocati elementi luminosi , totem gonfiabili ...

Torino e NoVara rinforzano i blucelesti : Mercato sprint per il Lecco. Il 3 gennaio, il tempo di firmare i contratti e la sessione di 'riparazione', che per la società bluceleste è solo di rafforzamento, sarà già finita. Sabato, infatti, al ...

Torino - il Var toglie solo e non dà mai : Torino - Hanno usato il Var più qui a Reggio in 90 minuti, anzi: dal 20' in poi del primo tempo, che in tutto il campionato del Toro. Ed è tutto dire. L'ha usato, ma anche non usato, di nuovo, il ...

Sassuolo-Torino 1-1 - Video Gol Highlights - : La Var annulla il gol a Falque - Brignola pareggia i conti : Sassuolo " Torino 1-1 , 54 Belotti, 91 Brignola, Serie A TIM, 17° giornata " Mapei Stadium , Reggio Emilia, 90+7 Finale al Mapei Stadium: Sassuolo-Torino 1-1 90+1 Gol Sassuolo! Ha segnato Brignola! ...