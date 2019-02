Sky: «Napoli sprecone, Mertens deve andare cattivo su quella palla»

ilnapolista

: SKY CLUB - Caressa: 'Napoli, persa una grande occasione', Di Canio: 'Mertens doveva essere più cattivo', Marchegian… - lazio_magazine : SKY CLUB - Caressa: 'Napoli, persa una grande occasione', Di Canio: 'Mertens doveva essere più cattivo', Marchegian… - milanmagazine_ : SKY CLUB - Caressa: 'Napoli, persa una grande occasione', Di Canio: 'Mertens doveva essere più cattivo', Marchegian… - rosapetrazzuolo : SKY CLUB - Caressa: 'Napoli, persa una grande occasione', Di Canio: 'Mertens doveva essere più cattivo', Marchegian… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) La rete fallita daI tanti gol sprecati dalcontro la Fiorentina sono stati analizzati dal senza giacca di Sky Sport. Fabio Caressa si è soffermato soprattutto sulla seconda occasione sprecata da: «Sono rimasto colpito da quel gol sbagliato da, è andato troppo debolmente su». Paolo Di Canio – presente in studio – lo ha incalzato: «Su quel pallone bisognapiù, ha messo quel piedino perfettino come ti insegnano a scuola calcio». Caressa ha ripreso: «Inzaghi l’avrebbe messa dentro di punta o in qualsiasi altro modo. La Juventus la differenza la sta facendo anche con questi gol».L'articolo Sky: «su» ilsta.