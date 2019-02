Sci | Goggia | ' Il mio percorso continua | non sono triste'

Mondiali di Sci - la Goggia delude nella discesa. Vonn di bronzo all'ultima gara in carriera : La discesa libera di oggi è stata invece vinta da Ilka Stuhec che si è confermata sul tetto del mondo in questa disciplina a distanza di due anni esatti ai Mondiali in Svizzera a St. Moritz. Terzo ...

Sci - la Goggia non si nasconde : "Niente scuse - ho sbagliato" : C'è un po' di delusione per il quindicesimo posto nella discesa mondiale di Aare, ma Sofia Goggia guarda in faccia la realtà: "Penalizzata dalla discesa accorciata? Contando che l'anno scorso abbiamo ...

Sci - Goggia : "Mi spiace - non ho interpretato bene la gara" : Il bilancio di Sofia Goggia dopo un 15° posto che non la soddisfa: "Non ci sono scuse. Non ero andata bene neanche nelle prove, magari in gara pensavo mi scattasse qualcosa in più. Mi spiace non aver ...

Mondiali di Sci - libera femminile : vince la Stuhec - male la Goggia - bronzo per la Vonn : In più ci sono 1 oro e 2 bronzi olimpici, 4 Coppe del Mondo assolute, 16 di specialità, 82 vittorie nei 137 podi nella Coppa del Mondo. Chiude con l'idea che sia stata la più forte sciatrice di ...

Mondiali Sci - Goggia deludente in discesa libera. Vince la Stuhec - bronzo Vonn : ÅRE, SVEZIA, - L'ultima gara della carriera di Lindsey Vonn è la discesa libera dei Mondiali di sci . Ad assistere all'ultimo atto della regina delle nevi c'è anche l'idolo di casa: Ingemar ...

Mondiali di Sci - oro alla Stuhec : Vonn saluta con il bronzo - Goggia solo 15esima : La slovena Ilka Stuhec ha vinto l'oro di discesa ai Mondiali di Aare, confermando il titolo di due anni fa a St. Moritz. Argento alla svizzera Corinne Suter ma la grande protagonista della giornata è ...

Mondiali Sci - Vonn laScia in bellezza : terza in discesa. Oro Stuhec - male Goggia : Are, Svezia,, 10 febbraio 2019 - "Non chiuderò la mia carriera tra le reti" aveva dichiarato Lindsey Vonn dopo la caduta in Super-G, e aveva ragione lei. Reazione da campionessa per regalare un finale ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Non ci sono scuse ma va bene così. Vonn straordinaria - ci rivediamo in gigante” : Sofia Goggia non è purtroppo riuscita a regalarci una magia nella discesa libera dei Mondiali e si è dovuta accontentare del quindicesimo posto, la Campionessa Olimpica ha faticato sulla pista di Are e non è mai stata in lotta per una medaglia dopo aver conquistato un bellissimo argento in superG. La bergamasca, ritornata da poco in gara dopo l’infortunio, ha analizzato così la sua prova ai microfoni della Rai: “Non ci sono molte ...

Mondiali di Sci - Sofia Goggia quindicesima in discesa libera. Vince Ilka Stuhec : ÅRE, SVEZIA, - Ai Mondiali di sci è il momento delle donne di esibirsi nella regina delle discipline: la discesa libera. È l'ultima gara della carriera di Lindsey Vonn e per onorarla è presente ...

Mondiali Sci 2019 – Sofia Goggia applaude Lindsey Vonn : “un’atleta straordinaria - bel podio con la Stuhec” : La sciatrice azzurra ha commentato l’esito della discesa femminile, soffermandosi anche sul podio di Lindsey Vonn Ilka Stuhec si conferma campionessa del mondo di discesa libera trionfando sulle nevi svedesi di Are così come fece due anni fa su quelle svizzere di St. Moritz. La slovena completa la sua prova con il tempo di 1’01″74 precedendo la svizzera Corinne Suter (1’01″97) e la statunitense Lindsey Vonn ...

Sci mondiali di Are : libera femminile - Goggia delude. Vonn laScia con un bronzo : C'è anche Stenmark ad applaudire l'addio di Lindsey: lo svedese, detentore del record assoluto di successi in coppa del mondo, 86,, è venuto a Åre dopo le molte insistenze della statunitense ...

Sci - discesa mondiale di Aare : delude la Goggia - vince la Stuhec : Grande prova per la slovena che si è confermata sul tetto del mondo dopo il successo di due anni fa a St. Moritz davanti alla svizzera Suter. Splendida medaglia di bronzo per Lindsey Vonn , +0.49, ...

Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 : Ilka Stuhec si conferma d’oro - bronzo pazzesco di Lindsey Vonn. 6a Nicol Delago - Goggia lontana : Meteo ancora protagonista ai Mondiali 2019 di sci alpino ad Are. Il forte vento ha obbligato gli organizzatori ad accorciare il tracciato della Discesa femminile, fissando la partenza a quella del superG. Ne è scaturita una gara sprint di poco superiore al minuto, con difficoltà tecniche quasi inesistenti e completamente favorevole ad atlete dotate di una innata scorrevolezza. In queste condizioni, quasi inevitabilmente, l’oro è finito ...

Mondiali Sci 2019 – Ilka Stuhec si prende l’oro nella discesa - la Vonn si congeda con il bronzo : male la Goggia : La slovena si prende l’oro davanti alla Suter, Lindsey Vonn si congeda con il bronzo. Delago sesta, la medaglia sfuma per 13 centesimi Nicol Delago si è fermata a tredici centesimi dal sogno. A 23 anni avrebbe potuto conquistare la sua prima medaglia mondiale e per come aveva sciato era evidente che ci credeva anche lei, perché al traguardo, una volta visto il tempo, si è lasciata andare a un piccolo gesto di rammarico. In quel ...