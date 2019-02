Sassuolo-Juve 0-3 | Ronaldo e la dedica a Dybala

Sassuolo-Juve - invasore di campo “imita” Cristiano Ronaldo e va ad abbracciarlo prima d’essere braccato : Cristiano Ronaldo anche oggi ha timbrato il cartellino per la sua Juventus andando a segno nella gara contro il Sassuolo Guardare giocare Cristiano Ronaldo dal vivo è un’esperienza unica per gli amanti del calcio, abbracciarlo però per qualcuno è un sogno, tanto che oggi un invasore di campo ha tentato l’impresa. Durante la gara contro il Sassuolo un giovane è infatti entrato in campo simulando l’esultanza classica del ...

Top & flop - Sassuolo-Juve : CR7 show al gol numero 20. Ancora paura in difesa : Ecco i top e i flop della prestazione della Juventus a Reggio Emilia dove ha travolto il Sassuolo 3-0 . TOP CRISTIANO RONALDO - Da Sassuolo a Sassuolo, il gol numero 20 è servito. CR7 aveva ...

Sassuolo-Juventus 0-3 : Khedira - Ronaldo e Emre Can firmano il +11 sul Napoli : REGGIO EMILIA - La Juventus risponde presente e inizia la marcia di avvicinamento agli ottavi di finale di Champions con il 3-0 sul campo del Sassuolo. Un successo che permette ai campioni d'Italia di ...

Cristiano Ronaldo esulta con la Dybala Mask in Sassuolo-Juventus : il video : La netta sconfitta in Coppa Italia a Bergamo, il 3-3 contro il Parma e il caso Dybala, che proprio durante la sfida ai gialloblu aveva lasciato la panchina quando aveva capito che non sarebbe più ...

Khedira - Ronaldo - Emre Can. La Juve torna schiacciasassi : Sassuolo 'regolato' con 3 gol : Si può dire che la Juventus abbia ritrovato se stessa o, per lo meno, la strada maestra per allungare la striscia dei successi, sono 20 su 23 gare, e le mani sullo scudetto, sono 11 i punti di ...

Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 - il tabellino : REGGIO EMILIA - La Juventus non incontra difficoltà al Mapei Stadium contro il Sassuolo : i neroverdi vengono piegati dai gol di Khedira , Cristiano Ronaldo e Emre Can , su assist del portoghese,. ...

Khedira - Ronaldo - Emre Can. La Juve torna schiacciasassi : Sassuolo "regolato" con 3 gol : Si può dire che la Juventus abbia ritrovato se stessa o, per lo meno, la strada maestra per allungare la striscia dei successi (sono 20 su 23 gare) e le mani sullo scudetto (sono 11 i punti di vantaggio sul Napoli) dopo il passo falso di Bergamo in Coppa Italia e il mezzo scivolone interno contro il

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo e +11 sul Napoli. E Cr7 esulta come Dybala : foto|Classifica Milan-Cagliari : le formazioni : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

Sassuolo Juventus - i bianconeri esultano sui social dopo la vittoria : Esultanze social per i bianconeri dopo Sassuolo Juventus. I primi a twittare l’infortunato Chiellini e Sami Khedira, autore del primo gol al Sassuolo. Grande gioia per il ritorno alla vittoria! Sassuolo Juventus, i tweet dei bianconeri Bravi ragazzi!!! Grande vittoria!!! Avanti così!!! ⚪⚫ #SassuoloJuve pic.twitter.com/MM72zVikj4 — Giorgio Chiellini (@chiellini) 10 febbraio 2019 Back to winning […] More

Sassuolo Juventus 0-3. CR7 super - il tabellino del match : Tris della Juventus sul campo del Sassuolo. I bianconeri tornano alla vittoria e allungano sul Napoli. A segno Khedira, Cristiano Ronaldo ed Emre Can. L’ex Liverpool segna dopo 41 secondi dal suo ingresso sul campo di gioco. Grandissima prova di Cristiano Ronaldo, che segna e inventa illuminando il match. Sassuolo Juventus 0-3, il tabellino del […] More

La Juventus vince a Sassuolo - +11 sul Napoli. : Avere un attaccante argentino in grado di cambiare le partite fa comodo a qualsiasi squadra. L'Inter ha il vantaggio di avere non solo Icardi, ma anche Lautaro Martinez: ieri è stato l'ex-racing, ...

Sassuolo-Juventus 0-3 - reti di Khedira - Ronaldo ed Emre Can : Purtroppo per lui, invece, la palla finisce allo squalo portoghese, il più pericoloso del mondo. Cristiano calcia, Consigli respinge ma sulla respinta c'è Khedira, altro uomo cinico, che mette in ...

Juventus - tris al Sassuolo senza brillare : Cristiano Ronaldo fa la differenza - Dybala e la difesa sono 2 campanelli d’allarme : La Juventus supera 0-3 il Sassuolo ma senza brillare. Cristiano Ronaldo mette lo zampino su tutti e 3 i gol, ma la difesa concede troppo. Dybala gioca i 10 minuti finali e rischia di diventare un caso Dopo il 3-3 contro il Parma, la Juventus torna al successo nel 23° turno di Serie A. La formazione bianconera supera 0-3 il Sassuolo, infilando il 20° successo stagionale che, unito a 3 pareggi e 0 sconfitte, vale 63 punti e il primato della ...