Reggio Emilia | giovane ucciso con un pugno durante una lite Sospetti su padre e fratello

Giovane muore dopo lite con il padre : è giallo/ Reggio Emilia - 24enne giunto in ospedale con trauma cranico : 24enne muore dopo lite con il padre avvenuta in casa, a Reggio Emilia: è giallo sui motivi della discussione, cause del decesso e presunte responsabilità.

Reggio Emilia - spari e richieste di pizzo alle pizzerie : fermati i figli di Francesco Amato - condannato nel processo Aemilia : Tre uomini sono finiti in carcere dopo gli episodi di minaccia e gli spari rivolti contro le vetrate di alcune pizzerie di Reggio Emilia. Il fermo, richiesto dal pm reggiano, Isabella Chiesi, riguarda i tre figli di Francesco Amato, sequestratore delle Poste di Pieve Modolena a novembre e condannato nel maxi-processo AEmilia con l’accusa di essere uno degli organizzatori della cellula ‘ndranghetista Emiliana. Ora i tre giovani ...

Reggio Emilia - auto incendiate e spari contro le pizzerie : escalation di violenza nella città del processo alla ‘ndrangheta : Due pizzerie colpite nella notte con proiettili sparati contro ingressi e vetrate. Bigliettini con minacce ai gestori ritrovati dalle forze di polizia, un altro locale dove i Vigili del Fuoco sventano un incendio dalle cause oscure. E poi tre auto e un furgone bruciati con la benzina versata sui seggiolini dai finestrini spaccati nel parcheggio di un quartiere. Il tutto nell’arco di due settimane. Reggio Emilia è preoccupata di questa nuova ...

Basket Serie A - gli anticipi della 19ª giornata : Cantù vince a Reggio Emilia - Cremona batte Bologna : ROMA - La 19.a giornata della Serie A di Basket inizia con due anticipi: Reggiana - Cantù e Cremona - Bologna . REGGIANA-CANT Ù - Dopo quattro sconfitte consecutive la Grissin Bon ha cambiato cambia ...

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Cantù espugna Reggio Emilia - Cremona supera Bologna : Due gli anticipi della 19a giornata della Serie A1. La prima di Stefano Pillastrini sulla panchina di Reggio Emilia è amara, perchè la Grissin Bon cade in casa contro una ritrovata Acqua San Bernardo Cantù. I lombardi si impongono 99-89 grazie ad una strepitosa prestazione di Devon Jefferson e Frank Gaines, che mettono a referto rispettivamente 32 e 29 punti. Una partita che ha sempre visto in controllo Cantù, che si è presentata ...

Basket – 19ª giornata Serie A : Cantù e Cremona sorridono negli anticipi del sabato - serata amara per Reggio Emilia : Due sfide appassionanti negli anticipi del sabato sera della 19ª giornata di Serie A di Basket: sorridono Cantù e Cremona E’ iniziata con due appassionanti anticipi del sabato sera la 19ª giornata del campionato italiano di Serie A di Basket maschile. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Reggiana e Cantù. La squadra di Reggio Emilia non è riuscita ad avere la meglio su una preparata e solida Cantù: la Reggiana ha ceduto davanti al ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - mercoledì il recupero Leverano-Reggio Emilia : LEVERANO, LECCE, - Girone Bianco della Serie A2 Credem Banca protagonista con il posticipo di mercoledì 6 febbraio alle 20.30. Al PalaIngrosso la BCC Leverano , undicesima a 14 punti in classifica ...

Basket - Serie A : Reggio Emilia esonera coach Cagnardi. Pillastrini in pole per la panchina : Devis Cagnardi non è più il capo allenatore della Pallacanestro Reggiana . A comunicarlo è stato il club con una nota pubblicata sul proprio sito internet: "Pallacanestro Reggiana comunica che in data ...

Basket - Devis Cagnardi esonerato da Reggio Emilia. Stefano Pillastrini in pole per la successione : La sconfitta nel match salvezza di Torino è costata la panchina di Reggio Emilia a Devis Cagnardi. Finisce così la sua prima esperienza da capo allenatore dopo quasi 15 anni passati nello staff della Pallacanestro Reggiana, prima come allenatore delle giovanili e poi come vice per numerose stagioni di Max Menetti. L’esonero di Cagnardi è soltanto l’ultimo episodio di un’annata complicatissima per la Grissin Bon, cominciata ...

