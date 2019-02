Piogge record e inondazioni in Cile | almeno 8 morti nel Nord del Paese

meteoweb.eu

(Di domenica 10 febbraio 2019)torrenziali neldel: al momento vi sarebbero 8e oltre 2.400 case danneggiate, secondo quanto riferito dalla protezione civile nazionale. In alcune zone delsi sarebbero registrati fino a 12,9 mm di precipitazioni in 3 ore, contro una media annuale di circa 0,7 mm. Il presidente Sebastián Piñera ha già disposto un primo stanziamento di 60 miliardi di pesos, circa 91 milioni di dollari: i fondi verranno impiegati soprattutto per i collegamenti stradali, per la produzione di acqua potabile nelle campagne e per le migliaia di abitazioni colpite. “I cambiamenti climatici sono arrivati e non se ne andranno“, ha dichiarato il presidente. “Quello che prima accadeva ogni 80 anni è molto probabile che nel futuro possa prodursi con molta maggiore frequenza. Nessuno puo’ assicurare che non si avranno nuovi eventi climatologici anormali, ...