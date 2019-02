Milan | altra missione per Piatek | a caccia della tredicesima preda

Milano - incidente in via Curiel : camion travolge auto in sosta - una macchina 'vola' su un'altra : Il camion che sbanda dopo lo schianto e travolge tutto. Le auto schiacciate e accartocciate tra loro. E una vettura che, letteralmente, finisce sopra un'altra. Incredibile incidente martedì mattina in ...

Milano : sequestrati cani maltrattati e denutriti usati per accattonaggio : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Le guardie zoofile dell’Oipa di Milano, dopo le moltissime segnalazioni ricevute dai passanti, hanno individuato un giovane mendicante che, vicino alla stazione di Lambrate, prativa l'accattonaggio sfruttando dei cani. Gli operatori hanno trovato "due cucciole di circa

Milan - altra tegola per Gattuso! Zapata fuori almeno un mese : Il Milan continua a perdere pezzi sul campo. Alla lunga lista degli infortunati si è aggiunto anche Zapata.Continua la maledizione del Milan per la stagione 2018/2019. Rino Gattuso è da diversi mesi alle prese con gli infortuni dei propri giocatori. Infortuni che, in pratica, hanno permesso ai rossoneri di scendere in campo con l’undici ideale solo in poche partite. Ultimo giocatore a far visita all’infermeria della società di via ...

Milan - Zapata - lesione muscolare : un'altra tegola per Gattuso : lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. È questa la diagnosi per Cristian Zapata, che si è infortunato nel corso di Genoa-Milan di ieri e ha dovuto lasciare il campo dopo nemmeno un ...

Basket - Eurolega : altra sconfitta per Milano - il Bayern si impone 93-87 : Brutta sconfitta per l' AX Exchange Armani Olimpia Milano , giunta al primo bivio della propria stagione. La squadra di Pianigiani si arrende 93-87 al Bayern Monaco all'Audi Dome nella terza gara di ...

Supercoppa Juve-Milan - la senatrice Pucciarelli : “ho chiesto di spostare la finale in un’altra località” : “Questa mattina ho inviato una lettera al Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè per chiedere, nell’ambito delle sue competenze e attraverso le procedure più idonee, di spostare la finale di Supercoppa italiana in un’altra località ed in condizioni compatibili con i valori del calcio e dello sport in generale”. Sono le importanti dichiarazioni della senatrice della Lega e presidente della Commissione ...

Milan - scelto il centrocampista : beffata un'altra big di A - : Il mercato invernale 2019 della Serie A durerà più a lungo di quanto era stato deciso in un primo momento, dato che la scadenza è stata spostata al 31 gennaio, come d'abitudine, rispetto alla data ...

Milan - Kakà si sposa un'altra volta : "Mi hai reso l'uomo più felice del mondo" : Ecco il suo commento su Instagram: 'Mi hai reso l'uomo più felice del mondo !!! Ti prometto di renderti la donna più felice del mondo. Ti amo'. [[

Frosinone-Milan 0-0 - altra frenata dei rossoneri : FROSINONE - altra partita senza gol - la quarta consecutiva, non succedeva dal 1984, - e altro pari per il Milan di Gattuso che manca l'occasione per tornare al quarto posto. I rossoneri non vanno ...

Milan - Higuain altra serata no : dov'è l'uomo decisivo? : Il primo gol su calcio d'angolo della stagione del Milan l'ha segnato Cristian Zapata, regalando al Diavolo altri 9 minuti di illusione, dopo i 70 in cui era virtualmente qualificato ai sedicesimi di ...

Milano - un docente di matematica : 'Maltrattato perché sono gay' : docente elementare picchiato dallo zio dell'alunno. 'Vessato perché gay' sostiene Leonardo Lo Ioco, 46 anni, docente di matematica delle elementari di piazza Gasparri a Milano. 'Grazie al nostro ...

Milano - mamma e figlia segregate da mafioso/ Ultime notizie : sotto protezione dopo 15 anni di maltrattamenti - IlSussidiario.net : Milano, mamma e figlia segregate da mafioso: sotto protezione dopo 15 anni di maltrattamenti, ma lui continua a cercarle...

Pagelle/ Milan Parma - 2-1 - : Fantacalcio - i voti. Altra grande prova per Gattuso! - 14giornata Serie A - - IlSussidiario.net : Pagelle Milan Parma: Fantacalcio, i voti del match a San Siro, valido nella 14giornata del Campionato di Serie A 2018-2019.

Milan - altra rimonta da Champions : Milano Ivan Gazidis, nuovo ad Milanista in quota Elliott, dev'essere un tipo fortunato. Al debutto ufficiale, pur se fisicamente assente ieri da San Siro, ha timbrato con successo il primo cartellino della sua carriera rossonera. Non ha alcun merito, naturalmente. Perché nella contabilità del 2 a 1 meritato ieri dal Milan di Gattuso, la prima cifra attiva è da ascrivere alla condizione fisica eccellente del gruppo. Immaginare che dopo qualche ...