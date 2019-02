La settimana nera di Bezos Ora New York si allontana

EUR/USD : settimana nera. Alert analisti : a rischio nuovi minimi : Euro zavorrato dai timori sull'economia UE: Italia sorvegliato speciale Come se non bastasse, ad appesantire ulteriormente la moneta unica nei confronti del biglietto verde sono anche le previsioni ...

Motorola lancia la settimana generazione di Moto G - quattro modelli per rispondere alle diverse esigenze degli acquirenti in arrivo a fine Febbraio : Motorola ha annunciato oggi l’arrivo della settima generazione della famiglia Moto G, presentando 4 nuovi smartphone Android che cercano di rispondere alle diverse necessità di chi si avvicina alla fascia media del mercato, proseguendo il trend di offrire caratteristiche e look premium ad un prezzo contenuto. Rispetto al passato si riduce il gap puramente prestazionale tra i vari modelli, vedendone tre – Moto G7, G7Play e ...

Rigenerante fine settimana per Huawei P10 Plus : dal 26 gennaio la patch B384 : Spuntano alcune notizie molto interessanti anche per gli utenti che hanno deciso di puntare su Huawei P10 Plus durante questo fine settimana, considerando il fatto che da oggi 26 gennaio è possibile parlare della patch B384 ottimizzata sul device. A conti fatti, dovrebbe trattarsi del medesimo aggiornamento di cui vi ho parlato pochi giorni fa sulle nostre pagine con Huawei P10, quando cioè anche il fratello minore ha iniziato a toccare con mano ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : Pellegrino - fine settimana da incubo. Italia - è una domenica nera : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

14 Giorni di Fortnite : l'evento dedicato alle vacanze ritornerà la prossima settimana : l'evento 14 Giorni di Fortnite farà ritorno la prossima settimana, riporta Gamingbolt, e la causa sarebbe un errore di comunicazione da parte di Epic Games riguardo la data di chiusura dell'evento medesimo.Come possiamo vedere infatti molti giocatori hanno criticato il titolo per la mancata comunicazione della data di chiusura dell'evento, per cui Epic ha dovuto porre rimedio a questa peculiare situazione:"Abbiamo comunicato una data di chiusura ...

Gris : dopo una settimana dal lancio il meraviglioso platform sta già generando profitti : Nomada Studio ha recentemente dichiarato che Gris (non perdetevi la nostra recensione) ha già recuperato gli investimenti necessari per realizzare il gioco, il tutto ad appena una settimana dal lancio.Come riporta Dualshockers, Gris è un platform che dopo una settimana dal lancio sta giù producendo profitto, il che è chiaramente una buona notizia per tutti gli sviluppatori indipendenti.Nomada Studio, lo sviluppatore del gioco, ha dichiarato: ...

Wall Street - la settimana nera dei tre indici precipitati insieme. Non accadeva dal 2016 : Tutti e tre i grandi indici, al termine della settimana di borsa, sono precipitati in ribasso di oltre il 10% dai loro massimi. Era dal marzo del 2016 che non accadeva. E gli investitori adesso potrebbero aggrapparsi anzitutto alla Federal Reserve: il vertice della Fed è in programma martedì e mercoledì prossimi...

