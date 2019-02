Foibe | Salvini | bimbi nelle foibe e ad Auschwitz sono uguali

Matteo Salvini : "I bimbi morti nelle Foibe e quelli morti ad Auschwitz sono uguali" : "I bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali. Non esistono martiri di serie A e vittime serie B". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Basovizza nel Giorno del Ricordo.Il ministro dell'Interno ha continuato: "Non esiste un però per Auschwitz e un però a Basovizza. sono criminali gli uni e sono criminali gli altri".Perché non ci siano piú in Italia morti di serie A e morti di serie B. Onore, ...

Foibe - Salvini e Tajani a Basovizza : 8.48 Salvini e Tajani celebrano insieme a Basovizza, vicino a Trieste, il Giorno del Ricordo delle Foibe, le cavità naturali del Carso in cui finirono migliaia di persone durante e dopo la seconda guerra mondiale. Una ricorrenza ricordata ieri dal presidente Mattarella, in una cerimonia al Quirinale. Cerimonie sono in programma in varie città.

Perché le Foibe sono tornate al centro delle polemiche tra Salvini e l'Anpi : La difficoltà di trovare una memoria condivisa riesplode ogni anno in occasione del 10 febbraio giorno in cui ricorre la...

Scontro Salvini-Anpi per un convegno sulle Foibe. Il ministro : «Negate le stragi comuniste - via i contributi» : Il convegno non c'è ancora stato ma la polemica è già in corso. A Parma il 10 febbraio dovrebbe tenersi un convegno sulle foibe, l'uccisione di civili italiani da parte dei partigiani jugoslavi e dei ...

Foibe - logo Anpi in convegno negazionista. Salvini : 'Taglieremo contributi'. Nespolo : 'Polemica pretestuosa' : È polemica sulla presenza del logo dell'Associazione nazionale partigiani italiani sulla locandina di un convegno revisionista dal titolo 'Foibe e Fascismo 2019' che si terrà il 10 febbraio a Parma. ...

Ancora una volta - e le Foibe? Salvini contro l'Anpi : "Nega l'eccidio - stop ai fondi pubblici". La replica : "Non ci spaventa" : Non si placa la polemica per il convegno sulle foibe organizzato per il 10 febbraio dall'Anpi di Parma, nel quale si ipotizzerebbe, stando agli interventi previsti, che un numero consistente di vittime sarebbe dovuto ai militari fascisti e non ai partigiani titini. Una visione "negazionista", sostiene il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che è netto: "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le ...

Anpi replica a Salvini : Foibe fu tragedia - minacce non ci spaventano : L'Anpi replica al vicepremier leghista Matteo Salvini, che aveva accusato i partigiani di negare "le stragi comuniste". "Le foibe sono state una tragedia nazionale che copre un ampissimo arco di tempo ...

Anpi : Foibe tragedia nazionale - da Salvini minacce aggressive : Roma, 4 feb., askanews, - 'Non certo per timore delle 'minacce' di Matteo Salvini ma per ribadire chiarezza e obiettività storica, ripeto quanto già affermato giorni fa dalla Segreteria nazionale Anpi:...

Foibe - Salvini : 'L'Anpi nega le stragi comuniste - rivedere i contributi' - L'associazione : 'Le minacce non ci spaventano' : "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi , che negano le stragi fatte dai comunisti nel dopoguerra". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , intervenendo ...

Salvini : chi nega esistenza Foibe mi fa schifo - domenica sono a Basovizza : Roma – “Le Foibe ‘un falso storico’. Pazzesco. Mi fa schifo chi nega, ancora oggi, lo sterminio di migliaia di Italiani da parte dei Comunisti. domenica 10 febbraio saro’ alla Foiba di Basovizza, vicino a Trieste: la Storia non si dimentica, onore ai nostri morti”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini. L'articolo Salvini: chi nega esistenza Foibe mi fa schifo, domenica sono a Basovizza proviene da ...

Foibe - Anpi : "Salvini non ci spaventa" : 17.18 "Le Foibe sono state una tragedia nazionale che copre un amplissimo arco di tempo e va affrontata senza alcuna ambiguità, contestualizzando i fatti". Lo dice la presidente dell'Anpi, Carla Nespolo, rispondendo al ministro Salvini "non certo per timore delle minacce, ma per chiarezza e obiettività storica" Al ministro che ha detto che vanno rivisti i contributi alle associazioni che negano le Foibe, Nespolo replica che il governo non dà ...

Foibe - Salvini : "Rivedere fondi all'Anpi" : 16.05 "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni come l'Anpi che negano le stragi fatte dai comunisti nel Dopoguerra". Lo sottolinea il ministro dell'Interno Salvini,intervenendo sulle polemiche per il Convegno "Foibe e fascismo" organizzato dall'Anpi (Associazione partigiani) il 10/2 a Parma nel corso del quale è prevista la visione "La Foiba di Basovizza: falso storico". Polemiche giorni fa perchè in un post dell'Anpi di Rovigo ...

Foibe - Salvini : 'Anpi nega le stragi comuniste - rivedere i contributi' : "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi , che negano le stragi fatte dai comunisti nel dopoguerra". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , intervenendo ...

Salvini : "Anpi nega Foibe - rivedere i contributi". Bufera sul convegno di Parma : Matteo Salvini a muso duro contro l' Anpi , l'associazione dei Partigiani italiani. "È necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le stragi fatte dai comunisti nel ...