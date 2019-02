Foibe | “Chi nega è complice di ciò che è accaduto”

meteoweb.eu

(Di domenica 10 febbraio 2019) “Izionisti sono stati sconfitti dalla Storia, chie’di quello che e’ accaduto. Ci sono migliaia di vittime innocenti, uccise perche’ italiane. Rendere onore ai caduti e’ parte della nostra civilta’“, ha dichiarato oggi il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine della deposizione delle corone d’alloro al Monumento della Foiba di Monrupino (Trieste), in occasione del Giorno del Ricordo. “Purtroppo queste vittime per molti anni sono state dimenticate. La Patria per i quali sono morti non ha fatto il suo dovere. Ora dal 2004 le cose sono cambiate. E questo deve essere un messaggio per il futuro, affinche’ non accada mai piu’ quello che ha ferito il Friuli Venezia Giulia, i dalmati, gli istriani. Che questo sia un monito“. “L’Europa oggi e’ riuscita a fare ...