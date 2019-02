Festival | vince Mahmood | il web diviso tra il giudizio della Isoardi e quello di Salvini

Blastingnews

: Si, mi suona famigliare.. “il festival della canzone italiana e vince un albanese?” ???? #poracci - MetaErmal : Si, mi suona famigliare.. “il festival della canzone italiana e vince un albanese?” ???? #poracci - RaiNews : #SANREMO2019 #Mahmood vince la 69esima edizione del Festival. Secondo posto per Ultimo, al terzo Il Volo ?… - RaiNews : #Sanremo2019, Mahmood con 'Soldi' vince la 69ma edizione del Festival -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Nella serata del 9 febbraio, è andata in onda la finale deldi Sanremo, finale che ha decretato la vittoria diche ha interpretato il brano 'Soldi'. Il trionfo dell'artista di origini italo-egiziane ha letteralmenteil pubblico fedele alla tradizionale kermessecanzone italiana. Opinioni totalmente divergenti quelle espresse da Matteoe dalla sua ex compagna Elisa. Se da una parte il vicepremier sperava che are ilfosse Ultimo, dall'altra parte la conduttrice televisiva ha riportato per iscritto un messaggio a sostegno dell'integrazione culturale.Sanremo, il vincitore divide il pubblico e non solo Ultima serata deldi Sanremo, quella andata in scena ieri sera,giunto alla sua sessantanovesima edizione. Il, condotto da Claudio Baglioni in collaborazione con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, è ...