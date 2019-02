Bussetti | l' insofferenza leghista per i ritardi sull' autonomia

huffingtonpost

(Di domenica 10 febbraio 2019) Le parole sprezzanti del Ministro del Miurcontro le scuole del Sud durante la sua visita a Caivano (Na) sono solo uno dei segnali sempre più chiari di nervosismo ed impazienza dei leghisti. Ne ho rilevati molti, tra cui uno scivolare continuoa locuzione "noi della lega nord" in commissione Ambiente di uno dei colleghi leghisti, per poi nervosamente correggersi, "noi della lega per Salvini". Un errore? O un'incontrollabile esigenza di buttare giù una maschera di opportunismo politico che non regge più. Una chiara incontinenza di chi ha mal digerito questa "nazionalizzazione" del partito della Padania libera che porta nel suo statuto la realizzazione dello Stato Federale. Come ribadito da Zaia nella sua lettera ai cittadini del sud. Sono troppi decenni mi scrive Simonetta Rubinato, scoprendo l'esistenza del partito trasversale del nord per le autonomie, ...