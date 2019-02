Abruzzo al centrodestra Lega primo partito

Abruzzo - Berlusconi : il Centrodestra è maggioranza naturale : Il loro è un grande successo che apre una pagina nuova per l'Abruzzo ed è un momento importante per il futuro del centro-destra e della politica italiana. Lo avevo percepito, in queste settimane, ...

Abruzzo - i risultati : il centrodestra si prende la Regione - oltre il 50% a L’Aquila e Teramo. Lega primo partito - M5s sotto il 20 : Il centrodestra si prende l’Abruzzo. Quando sono state scrutinate oltre 1300 sezioni su 1.633, secondo i dati del Viminale, Marco Marsilio è avanti con il 48,24%. Al secondo posto Giovanni Legnini (centrosinistra) con il 31,26%. Terza piazza per Sara Marcozzi (M5s) che si ferma al 19,85%. Per Stefano Flajani (Casapound) lo 0,46% dei voti. Secondo i dati non ancora definitivi la Lega risulta essere il primo partito con il 27,84 dei voti e ...

Elezioni in Abruzzo : Marsilio - centrodestra - al 48% - centrosinistra al 31% - crolla il M5s : in Abruzzo il primo dei sei appuntamenti elettorali del 2019 per il rinnovo dei consigli regionali. E proprio per la sua collocazione temporale, a poco più di tre mesi dalle Elezioni europee , l'esito ...

Abruzzo - centrodestra verso vittoria regionali : Marsilio al 48 - 7% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Elezioni Abruzzo - vince il centrodestra con Marsilio. Crollo M5s - la Lega primo partito : A festeggiare la vittoria di Marsilio, Fdi, Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivata in nottata a Pescara al comitato Marsilio ...

Elezioni in Abruzzo : vince il centrodestra a guida Salvini : Lo spoglio conferma le proiezioni: il centrodestra ha vinto le Elezioni in Abruzzo con un netto vantaggio su centrosinistra e Movimento 5 stelle. Secondo i dati, non definitivi alle 8 di lunedì mattina, il candidato del centrodestra ha il 49,5% dei voti. Centrosinistra al 32%, M5s al 18%. Affluenza in calo al 53,12%. Il nuovo governatore della regione è Marco Marsilio. Seguono il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini e quella del ...

Il centrodestra ha vinto in Abruzzo : Marco Marsilio ha preso un po' meno del 50% (e la Lega è andata bene), il centrosinistra è arrivato secondo con il 31% e il M5S si è fermato sotto al 20%

Abruzzo al centrodestra : ... rinsaldato in questo splendido mese di campagna elettorale", Marsilio ha affermato: "E' positivo che un partito che solo qualche anno fa era confinato a una politica addirittura secessionista oggi è ...

Abruzzo - Marsilio nuovo governatore : trionfo Lega e centrodestra - il crollo del M5s : Il trionfo del centrodestra e della Lega in Abruzzo: il governatore è Marco Marsilio, candidato di Fratelli d'Italia, vince con quasi il 50% dei voti ma il successo è soprattutto di Matteo Salvini, perché il Carroccio diventa il primo partito in regione con il 28,7%. Male, molto male il M5s che con

Elezioni regionali Abruzzo - risultati : stravince il centrodestra con Marsilio - crollo del M5S : Vittoria schiacciante per i candidato del centrodestra Marco Marsilio che già in nottata si è presentato come neo governatore dell'Abruzzo dopo aver visto i primi risultati delle Elezioni regionali. "La ricostruzione sarà la nostra priorità assoluta. Il centrodestra ha già dimostrato con la ricostruzione del 2009 e torneremo a replicare quel modello" ha dichiarato a caldo Marsilio.Continua a leggere

Regionali in Abruzzo : Centrodestra avanti - 5 Stelle soltanto terzi : L’Abruzzo registra un’affluenza al voto del 49 per cento alle 19 e conferma lo stato di salute del Centrodestra a trazione leghista, che secondo le prime proiezioni dovrebbe sfondare quota 40 per cento (con una forbice che lo dà tra il 41 e il 45 per cento). Marco Marsilio, candidato di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, era chiamato a vincere...

Elezioni Abruzzo - vince il centrodestra con Marsilio. Crollo M5s - la Lega primo partito : Marco Marsilio del centrodestra è il nuovo governatore dell'Abruzzo. Il candidato di Fratelli d'Italia conquista il 49,45% dei voti quando lo scrutinio è ormai arrivato...

Elezioni Abruzzo - vince il centrodestra con Marsilio. Crollo M5s - la Lega primo partito : Marco Marsilio del centrodestra è il nuovo governatore dell'Abruzzo. Il candidato di Fratelli d'Italia conquista il 49,45% dei voti quando lo scrutinio è ormai arrivato...

Abruzzo - il trionfo del centrodestra : Marsilio presidente - Lega primo partito. Crollo del M5S : A festeggiare la vittoria di Marco Marsilio, Fdi, Lega, ForzaItalia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivata in nottata a Pescara al comitato ...