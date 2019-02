Vincenzo Mollica è malato | “Sono quasi cieco e ho il Parkinson | ma resterò in Rai fino al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 febbraio 2019) Come sempre da oltre 30 anni, in questi giorni del Festival di Sanremoè tornato con le sue interviste sul balconcino dell’Ariston in collegamento con il Tg1 delle 20.00. Lo storico giornalista, tra i più amati del piccolo schermo, è apparso però molto sofferente a causa dei problemi di salute che lui stesso ha reso noti. In un’intervista con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”aveva già raccontato della suatotale cecità: un glaucoma che negli ultimi anni ha ridotto del 95% le sue capacità visive. E proprio di questo è tornato a a parlare nelle scorse ore al Corriere della Sera: “Dall’occhio sinistro non ci ho mai visto, a causa di un’uveite che mi colpì da piccolo, seguita da un’iridociclite plastica. I miei genitori mi portarono da un oculista in Calabria. Avrò avuto 7-8 anni. Origliai la sentenza da dietro la porta: ...