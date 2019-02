Sanremo 2019 | il giurato Joe Bastianich invita sui social a votare i Negrita

davidemaggio

(Di domenica 10 febbraio 2019) JoeInstagramJoenella polemica al Festival di2018. Il ristoratore statunitense, che siede nella giuria d’onore della kermesse, ha infattito suiper i, venendo così meno all’imparzialità cui sarebbe stato tenuto visto il ruolo ricoperto.“Vote @band” ha scritto Bastianch nelle proprie Instagram stories. L’appassionato di musica però fa parte della giuria d’onore che questa sera contribuirà al risultato finale per il 20%.L’esternazione di– che già non ha grandi titoli per far parte della giuria - ha suscitato giustamente scalpore e polemica. Se infatti è legittimo che il giudice di una competizione abbia una propria preferenza, non è equo che questi inviti i propri seguaci aper un determinato concorrente in gara. Inoltre le preferenze degli ...