Riccardo Cucchi presenta Radiogol

La voce del calcio - Riccardo Cucchi si racconta in esclusiva a CalcioWeb tra emozione ed aneddoti : “vi svelo un retroscena su Maradona” [FOTO e VIDEO] : Giornata importante di sport quella che è andata in scena nelle ultime ore a Reggio Calabria, presente Riccardo Cucchi, radiocronista in grado di raccontare tantissime imprese, dalla gioia dei Mondiali in Germania, fino alla finale di Champions League tra Juventus e Milan ma anche partite minori ma che hanno comunque lasciato il segno fino all’emozione dell’ultima radiocronaca, Inter-Empoli con lo striscione dalla Curva Nord ...