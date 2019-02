Quando il futuro dell' automobile parte dall' Università

Influenza - OMS : in futuro si verificherà un’altra pandemia - “ma non sappiamo Quando accadrà” : “Il verificarsi di un’altra pandemia causata da un nuovo virus dell’Influenza è una certezza, ma non sappiamo quando accadrà, quale sarà il ceppo virale e quanto grave sarà la malattia“: lo afferma Wenqing Zhang, direttore del Global Influenza Programme dell’OMS, in un approfondimento dedicato all’Influenza sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Una futura pandemia Influenzale potrebbe ...