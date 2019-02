Napoli | Ancelotti | Due punti persi | meritavamo di vincere

Napoli - Ancelotti : 'Risultato ingiusto - c'è ancora la fiammella per lo scudetto. Hamsik? Magari lo rivedrò domani...' : Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli: 'Risultato giusto? Non mi sembra… Abbiamo perso due punti che meritavamo. E' stata una ...

Fiorentina-Napoli 0-0 - doppia frenata per Ancelotti e Pioli : Il Napoli pareggia 0-0 in casa della Fiorentina in una partita combattuta che però frena sia l'ipotetica rincorsa azzurra alla Juventus sia quella viola, un po' più concreta, alla zona Europa. Molte ...

La Fiorentina beffa un Napoli sprecone : la squadra di Ancelotti merita ma non vince : Fiorentina e Napoli non la mettono in rete: finisce a porte inviolate la sfida tra i partenopei e la squadra allenata da Stefano Pioli all’Artemio Franchi di Firenze Il 29 aprile dello scorso anno all’Artemio Franchi di Firenze si consumò una pesante disfatta per il Napoli. A causa della sconfitta contro i viola, la squadra allora allenata da Maurizio Sarri dovette cedere il passo alla Juventus, consegnando lo scudetto nelle ...

Ancelotti - il faro del Napoli adesso è Fabian Ruiz : Napoli - Dalla Spagna con furore: Fabian, il nuovo faro del centrocampo. Il regista, facciamo il riferimento di un giorno all'improvviso senza Hamsik. O giù di lì: nel senso che il progetto di Ruiz ...

Napoli - tre dubbi per Ancelotti : rientra Fabian : La Gazzetta dello Sport ipotizza le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli . Stefano Pioli deve fare a meno dello squalificato Milenkovic in difesa. Al suo posto c'è Ceccherini dirottato al centro con il francese ...

Napoli - parla il papà di Hamsik : 'In estate lo trattenne Ancelotti' : Marek Hamsik verso la Cina, anche papà Richard racconta la sua versione dei fatti a Sport, in Slovacchia. 'Non c'è ancora nulla di ufficiale, però', ci tiene a precisare Richard. 'Speriamo di chiudere il tutto in poche ore, con le festività del nuovo anno in Cina tutto si è ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis non credono alla rimonta alla Juventus : La Gazzetta dello Sport si focalizza sugli obiettivi che il Napoli si pone per questa stagione: 'Prima di tutto, gli obbiettivi da centrare. A prescindere da quanto, poi, avverrà a fine stagione. Nulla potrà distrarre ...

Senza Hamsik - Ancelotti potrebbe varare il Napoli con l’uomo in più : Antonio Pisapia Napoli, 1980. Antonio Pisapia è un calciatore all’apice della propria carriera che, a causa di un grave infortunio, è costretto a ritirarsi precocemente dall’attività sportiva; Tony Pisapia è invece un cantante di musica leggera, che finisce arrestato per aver fatto sesso durante un suo concerto con una minorenne. Sulle loro storie (immaginarie) è incentrato un film, presentato nel 2001 alla Mostra del Cinema di Venezia, di ...

Tutte le assurdità sul Napoli di Ancelotti : Qualche pensierino sul Napoli e sulla stagione calcistica fino a questo punto. Lo scudetto: per il Napoli vincerlo è un obiettivo ancora irraggiungibile. Ma nonostante che gli azzurri non fossero stati accreditati di nessuna chance ad inizio stagione, il secondo posto è accolto quasi con sufficienza. Tra tifosi e opinionisti si parla apertamente di delusione, come se il Napoli fosse partito da favorito. Delusione che non si stempera neanche ...