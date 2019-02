King Crimson | cinquant' anni fa il capolavoro

I King Crimson festeggiano 50 anni di carriera con ristampe - concerti - box set e rarità per tutto il 2019 : Erano i primi giorni di gennaio del 1969 quando Robert Fripp, Greg Lake, Ian McDonald e Mike Giles iniziarono la prima sessione di prove al Fulham Palace Road Café, e nel 2019 i King Crimson festeggiano 50 anni di carriera con tantissime novità. Per celebrare la fondazione la band si terrà occupata per tutto l'anno per trasformare l' anni versario in un continuo scambio coi fan. L'annuncio arriva dal canale Twitter del Re Cremisi e sul sito ...

I King Crimson in Italia per festeggiare i 50 anni di carriera : biglietti in prevendita per Verona - Torino e Perugia : Tra i gruppi più influenti del progressive-rock che ha cementato gli anni '70 con psichedelia, rumori e misticismo, la band di Robert Fripp non si arresta e annuncia la venuta dei King Crimson in Italia per festeggiare i 50 anni dalla formazione. Un nome, un significato quasi accademico per un progetto che è diventato storia della musica e che ha saputo influenzare artisti che ancora calcano la scena grazie a loro, dai Tool di Maynard James ...