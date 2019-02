Discesa | Åre o mai più Paris & Inner contro il tabù

Mondiali - Paris e la Discesa : 'Col tracciato corto difficile fare velocità' : Dominik Paris: il rock duro dei suoi Rise Of Voltage 'Sarà una discesa un po' corta, non sarà facile'. Ai Mondiali di Are, dopo la magia nel superG, Dominik Paris si prepara ad attaccare la discesa e ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata l’ultima prova della Discesa femminile - maltempo protagonista ad Are : La FIS ha deciso di cancellare l’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Il maltempo sta prendendo la scena ad Are (Svezia) e gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’ultimo test riservato alle ragazze. Un’area di bassa pressione sta infatti per investire la località scandinava e potrebbero arrivare delle perturbazioni nel corso della mattinata di domani, ...

Mondiali Sci 2019 – Maltempo ad Are - cancellata la quarta prova di Discesa femminile : cancellata la quarta e ultima prova di discesa femminile ai Mondiali di Are. Domenica 10 la gara valida per le medaglie Il Maltempo imperversa anche ad Are e condiziona i Mondiali di sci alpino. Sabato era prevista la quarta e ultima prova di discesa femminile, prima della gara di domenica 10 febbraio che assegnerà le medaglie, ma gli organizzatori sono stati costretti a cancellarla. Nei primi tre training disputati lunedì (prima del ...

Mondiali Sci 2019 - Paris detta legge nella seconda prova di Discesa ad Are : ... Innerhofer è quarto Sembra il tempo di una manche di slalom, è quello di una discesa che assegnerà il titolo di campione del mondo. Le difficili condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad ...

Sci - Mondiali di Are; combinata : Brignone sesta dopo la Discesa : La combinata ha così quasi certamente i giorni contati in coppa del mondo e forse anche a Mondiali ed Olimpiadi. Mercoledì la Fis dovrebbe prendere una decisione con il presidente Gian Franco Kasper ...

Mondiali Sci 2019 – Paris detta legge nella seconda prova di Discesa ad Are : Paris in gran forma: fa il miglior tempo nella seconda prova di discesa ai Mondiali di Are, Innerhofer è quarto Sembra il tempo di una manche di slalom, è quello di una discesa che assegnerà il titolo di campione del mondo. Le difficili condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza della seconda prova a quella del superG ed è molto probabile che sabato 9 febbraio la gara iridata comincerà esattamente dallo ...

Sci - Mondiale Aare : Brignone sesta in combinata dopo la Discesa : Federica Brignone è in piena corsa per una medaglia nella combinata donne dopo la prova di discesa ai Mondiali di Aare. L'azzurra ha chiuso al 6° posto a 60 centesimi dall'austriaca Ramona Siebenhofer,...

DIRETTA COMBINATA ARE / Mondiali Sci 2019 streaming video e tv : Siebenhofer prima dopo la Discesa! : DIRETTA COMBINATA Are: info streaming video e tv della seconda prova femminile per i Mondiali di Sci 2019 in Svezia, oggi 8 febbraio 2019.

Mondiali di Are. Combinata - Brignone 5ª. LIVE La manche di Discesa : La gara parte subito forte, con l'attesissima Lindsey Vonn ad aprire le danze. Dopo la bruttissima caduta rimediata nel SuperG inaugurale, la campionessa statunitense scende bene ma senza brillAre. ...

Mondiali Sci 2019 – Paris e Innerhofer commentano la prima prova di Discesa maschile di Are : Le sensazioni degli azzurri dopo la prima prova di discesa maschile ai Mondiali di sci di Are 2019 Dominik Paris e Christof Innerhofer si nascondono, quasi tutti gli altri big no. La prima prova di discesa maschile ai Mondiali di Are vede uno dei favoriti, Matthias Mayer, stabilire il miglior tempo (1’18″85), davanti al connazionale Hannes Reichelt e al norvegese Alexander Aamodt Kilde. Il migliore degli azzurri in prova è ...

Sci alpino – Sofia Goggia nel vocabolario Zingarelli 2019 : la campionessa descrive la voce ‘Discesa’ : Sofia Goggia descrive la parola ‘discesa’ nel vocabolario Zingarelli 2019 La campionessa olimpica di sci alpino è tra gli autori delle ‘Definizioni d’autore’ del vocabolario della lingua italiana. L’azzurra ha scritto una riflessione sulla voce ”discesa” inclusa nella nuova edizione del dizionario edito da Zanichelli, lo ‘Zingarelli 2019’: un contributo per riflettere sul ...

Mondiali Sci 2019 – Prova di Discesa maschile : Paris e Innerhofer si nascondono ad Are : Prima Prova di discesa maschile ai Mondiali di Are: Paris e Innerhofer non accelerano, gli altri big sì. E Mayer va più forte di tutti Dominik Paris e Christof Innerhofer si nascondono, quasi tutti gli altri big no. La prima Prova di discesa maschile ai Mondiali di Are vede uno dei favoriti, Matthias Mayer, stabilire il miglior tempo (1’18″85), davanti al connazionale Hannes Reichelt e al norvegese Alexander Aamodt Kilde. ...

Mondiali Sci 2019 – Ghedina incorona Goggia e Paris : “Dominik può fare il bis in Discesa - da Sofia mi aspetto grandi cose” : Kristian Ghedina commenta le prestazioni dei due azzurri medagliati ai Mondiali di sci di Are 2019 e li incoraggia ad ottenere ancora buoni risultati nelle prossime gare “Sono contento per la sua medaglia d’oro. C’era da aspettarselo perché è arrivato ad Are al top della forma e in questo momento è il più forte, poteva perdere solo in condizioni di neve morbida. Ora può fare il bis in discesa dove mi aspetto competitivo ...

Mondiali Sci 2019 – Terza prova di Discesa femminile ad Are : Goggia non spinge - in testa l’austriaca Venier : Le azzurre sperimentano nella Terza prova di discesa ai Mondiali di Are: Goggia è la migliore, 15esima senza spingere. Il miglior tempo è dell’austriaca Venier Lo squadrone austriaco a caccia del riscatto. Nella Terza prova di discesa ai Mondiali di Are, Stephanie Venier fa segnare il miglior tempo chiudendo in 1’02″66, con 9 centesimi di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener e 19 sulle sue connazionali Ricarda Haaser e ...