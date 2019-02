Una lingua dei segni per udenti e universale

Imparare Una lingua mentre si dorme : come funziona : mentre si dorme si può Imparare una lingua. Lo rivela uno studio scientifico realizzato in Svizzera, secondo cui il sonno aiuterebbe ad apprendere traduzioni e parole straniere. La ricerca è stata condotta dai ricercatori dell’Università di Berna e pubblicata sulla rivista Current Biology. Alcuni esperimenti realizzati in laboratorio con l’aiuto di numerosi volontari infatti dimostrano che apprendere una lingua sconosciuta durante il ...

Torino - nasce Una mappa dell’odio online : “Un tweet su 7 va contro le minoranze. Sui picchi incide linguaggio politico” : “In Italia un tweet su sette contiene un discorso di incitamento all’odio”. È quanto emerge dal progetto controlodio portato avanti dalle Università di Torino e Bari insieme all’associazione Acmos. Per la prima volta in Italia, un gruppo di ricercatori ha sviluppato una “mappa dell’odio” ovvero uno strumento che permette di monitorare quotidianamente la quantità di discorsi di incitamento all’odio in lingua italiana pubblicati su Twitter. ...

Ecco come si impara Una lingua mentre si dorme : imparare una lingua straniera durante il sonno è possibile, ma va fatto con criterio. Per la prima volta è stato dimostrato che nuove parole straniere e le loro traduzioni possono essere imparate durante un pisolino dopo pranzo grazie alle associazioni immagazzinate proprio nel periodo di veglia. A condurre questa analisi sono stati gli studiosi dell'Università di Berna in un lavoro pubblicato su Current Biology.Tutto ruota ...

"Mi sento Una m***" - "Lo sei" : Maria De Filippi senza peli sulla lingua con il tronista : Lorenzo si è sentito in colpa per aver dato forfait all'esterna organizzata da Giulia e la conduttrice affonda il colpo

Ecco perché imparare Una lingua straniera fa bene alla salute : Era stato intuito già dal cosiddetto “uomo italiano del futuro”, Don Milani, ed è stato confermato da diversi studi. Conoscere più lingue fa bene, sia a livello mentale che sociale, perché un idioma è l’unica arma che permette di rivendicare i propri diritti fondamentali come lavoro, casa, istruzione e salute. Che sia per costrizione, magari dovuta al trasferimento in un’altra nazione, oppure per propria attitudine ...

"Kanolli". A Piana degli Albanesi Una commedia in lingua arbëreshe sul Cannolo : Già dottore in Economia e Finanza ha conseguito anche la Laurea Magistrale in Discipline dello Spettacolo con una Tesi sul Teatro Arbëresh come vettore di comunicazione identitaria. Ha pubblicato i ...