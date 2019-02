Tragedia al Flamengo | ecco chi sono i ragazzi morti

Tragedia al campo d'allenamento del Flamengo : 10 morti in un incendio : È una Tragedia, ma le reali proporzioni non sono ancora chiare. A Rio de Janeiro è andato in fiamme il centro d’allenamento del Flamengo, quello che si chiama ufficialmente “George Helal” in memoria di uno dei presidenti del club, ma per tutti è il “Ninho do Urubu” (“Nido dell’avvoltoio”), nel quartiere di Vargem Grande, zona Ovest della città. La parte che ha preso fuoco è quella che veniva utilizzata come alloggio per i ragazzi delle ...