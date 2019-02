abruzzo24ore.tv

Perturbazione dal nord Europa in transito sulla Penisola, in arrivo pioggia e neve

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Roma - Anticiclone ancora in forma a ridosso del secondo weekend di febbraio e tempo in gran parte stabile sull'Italia. Tuttavia sin da sabato si inizieranno a scorgere i primi segni di cedimento che si manifesteranno con infiltrazioni umide dal Tirreno verso la Toscana, in serata anche sul Lazio, con le prime pioviggini. Tra domenica e lunedì' invece deciso smantellamento dell'alta pressione e passaggio della parte più attiva del fronte, con fenomeni soprattutto su Alpi,est e tirreniche, nonchèin montagna dalle quote medie. Il tutto verrà accompagnato da un rinforzo dei venti dapprima di Libeccio e Scirocco, poi di Ponente e Maestrale, con mari molto mossi. Le temperature, in temporaneo rialzo al Centrosud nel weekend, subiranno poi un netto calo da lunedì sotto venti anche forti da(specie sulle Alpi e al Centrosud), preludio al ...